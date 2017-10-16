Промсвязьбанк втрое увеличил прибыль за девять месяцев по РСБУ

МОСКВА, 16 октября 2017 года. По данным предварительного бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по российским правилам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2017 года выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,6 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы) вырос на 22% и составил 44,9 млрд руб.

Чистый процентный доход на фоне восстановления чистой процентной маржи вырос на 14% год к году и составил 29,6 млрд руб. Процентные доходы за девять месяцев 2017 года составили 79,0 млрд руб. Процентные расходы сократились на 8,8%.

Позитивную динамику демонстрируют результаты по чистому комиссионному доходу: за девять месяцев 2017 года его объем вырос на 41% год-к-году и составил 15,3 млрд руб. Рост комиссионных доходов является результатом реализации стратегии развития транзакционного бизнеса.

Доходы от операций с ценными бумагами за девять месяцев 2017 года составили 2,6 млрд руб. по сравнению с 2,2 млрд руб. годом ранее.

Портфель ценных бумаг[1] на 1 октября 2017 года составил 82 млрд руб., или 6,5% от активов банка (2016: 9%). Промсвязьбанк продолжает формировать портфель ценных бумаг, в основном за счет суверенных и высококачественных корпоративных облигаций.

На 1 октября 2017 года совокупный объем средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц[2]) вырос на 2% по сравнению с началом года и составил 926 млрд руб. (2016 год: 904 млрд руб.). При этом средства юридических лиц составили 552 млрд руб., а средства физических лиц составили 374 млрд руб.

Клиентская база Промсвязьбанка оставалась стабильной в третьем квартале 2017 года. Объем общего клиентского привлечения за август-сентябрь практически не изменился. В сентябре динамика клиентского привлечения колебалась в пределах 1%.

На 1 октября 2017 года капитал банка ("собственные средства" в соответствии с определением РСБУ) составил 154 млрд руб. Значения достаточности базового, основного и общего капитала на 1 октября 2017 года составили 6,5%, 9,3% и 13,4%.

Показатели ликвидности находятся на комфортном уровне. НКЛ на 1 октября 2017 года составил 87%.

Комментируя опубликованные результаты, Дмитрий Ананьев, председатель правления Промсвязьбанка, отметил: "Итоги девяти месяцев 2017 года положительны и полностью соответствуют нашим ожиданиям. В отчетном периоде мы видим стабильный рост транзакционного бизнеса, который, безусловно, остается для нас приоритетным направлением. Доля чистого безрискового комиссионного дохода в общем операционном доходе банка выросла до 37%, а покрытие операционных расходов комиссионным доходом увеличилось до 84%. Приоритетными для Промсвязьбанка в этом году останутся дальнейшие инвестиции в развитие IT-платформ банка".

О Промсвязьбанке

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому банку реконструкции и развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poor’s (прогноз негативный), "Ba3" Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

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[1] Все ценные бумаги банка за вычетом вложений в собственные облигации и прочих вложений, учитываемых по МСФО в категории "Инвестиционная собственность". [2] С учетом выпущенных векселей, представляющих собой, по сути, клиентское привлечение и без учета выпущенных еврооблигаций, отражаемых по РСБУ в составе средств клиентов.