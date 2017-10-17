Делегация Югры стала инициатором утренней зарядки и пробежки на ВФМС в Сочи

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Делегация Югры стала инициатором утренней зарядки и пробежки на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи. Об этом рассказал ТАСС руководитель делегации Геннадий Забайкин - начальник управления молодежной политики, дополнительного образования детей департамента образования и молодежи Югры.

"Программа чрезвычайно насыщена. Рабочий день у нас начинается рано утром и заканчивается далеко за полночь. И, несмотря на поздние мероприятия предыдущего дня, в 6 утра все мы в полном составе проводим утреннюю зарядку и пробежку. К нам уже присоединяются представители других делегаций", - рассказал Забайкин.

По словам руководителя делегации Югры, накануне за полночь участники фестиваля встречались с режиссером, обладателем "Оскара" Владимиром Меньшовым и смотрели его оскароносную ленту "Москва слезам не верит". "Первая часть фильма во многом связана с Фестивалем молодежи и студентов в Москве 1957 года, и преемственность этого события в Сочи делала просмотр и разговор с режиссером особенно интересными. Разговор вышел далеко за рамки ленты, обсуждали по-настоящему глобальные проблемы и вызовы современной цивилизации", - рассказал ТАСС глава делегации Югры.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В делегации Югры - 45 человек в возрасте от 19 до 39 лет. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В форуме участвуют более 20 тыс. молодых людей - студентов, представителей общественных организаций, преподавателей, политиков. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.