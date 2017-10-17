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Реконструкция противопаводковой дамбы в Приморье продлится до конца недели

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17 октября, 13:51 UTC+3

Всего в регионе необходимо произвести берегоукрепление на 44 объектах, предварительная стоимость работ составляет более 260 млн рублей

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© Пресс-служба администрации Приморского края

Реконструкция 706-метровой противопаводковой дамбы в Чугуевском районе Приморья продлится до конца недели. Об этом сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко.

"Выполнен большой объем земляных работ - завезено более 4 тыс. кубометров грунта, отсыпана и увеличена высота самой дамбы, построены подпорные стены из так называемых габионов, откосы и дно дамбы укреплены", - сказал Александр Коршенко, добавив, что все работы здесь завершатся до конца недели.

Как пояснили в ведомстве, 706-метровое гидротехническое сооружение позволит защитить от паводков территорию Чугуевского района площадью 118 га, на которой расположено 267 жилых домов и проживает более 340 жителей. На ремонт дамбы из краевого бюджета направлено более 23 млн рублей, еще почти 6 млн выделил муниципалитет.

В Чугуевском районе в текущем году также расчистят и сделают дноуглубление ручьев Калугин, Ближний, Масленников. Подобные работы выполнят и в других муниципалитетах Приморья. По словам директора департамента, всего в крае необходимо произвести берегоукрепление на 44 объектах, предварительная стоимость работ составляет более 260 млн рублей.

В регионе реализуются государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2020 годы, социально значимые проекты и мероприятий, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки, сохранение биологического разнообразия Приморья.

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