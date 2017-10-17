Спортсмены "Швабе" стали финалистами Всероссийской спартакиады среди трудящихся

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Спортивная команда "Зенит" предприятия холдинга "Швабе" завоевала ряд наград и вышла в финал 4-й Всероссийской спартакиады среди трудящихся. Завершающий этап соревнований проходил в Чебоксарах с 21 по 25 октября.
На спартакиаде выступила сборная команда по волейболу от предприятия холдинга "Швабе" - Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ). В рамках первого этапа соревнований на состязаниях Красногорского района сборная заняла второе место. Этот результат позволил спортсменам войти в призовую тройку на втором этапе, который был организован Московским областным объединением организаций профсоюзов и проходил в подмосковной Малаховке. Данные награды обеспечили команде выход в финал.
"Заводская команда по волейболу "Зенит" успешно участвует в подобных соревнованиях на протяжении уже более семи лет. Наши сотрудники многократно были удостоены наград за высокие результаты в различных видах спорта. Мы гордимся данными достижениями и всегда рады поддержать спортивные проекты, способствующие сплочению трудового коллектива, популяризации здорового образа жизни, а также благоприятно влияющие на развитие в профессии", - рассказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.
Ежегодно спортивная команда предприятия также участвует в Российских корпоративных играх Госкорпорации Ростех. В ходе последних соревнований этого года - на летнем кубке по мини-футболу спортсмены КМЗ заняли вторую позицию на пьедестале почета среди 12 команд, участвовавших в турнире.