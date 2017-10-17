Губернатор Югры встретилась с участниками самого популярного события осени

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась в воскресенье с участниками самого популярного события осени - Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в Сочи 15 октября. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, Наталья Комарова провела встречу с представителями делегации и волонтерами Ханты-Мансийского автономного округа, посетила выставочный стенд Югры.

"Здесь столько любви, столько радости, веселья и наглости, таланта, желания поделиться всем, что ты можешь, что могут другие. На небольшой площадке сконцентрирована такая редкость в мире. Сам фестиваль и наша делегация - это событие и это люди, с которыми хочется быть как можно дольше. <….>. Здесь молодые люди, которые были детьми, а завтра станут взрослыми. Сегодня они находятся в центре своего становления. Мне приятно быть здесь с нашими молодыми людьми - самыми лучшими, умными, талантливыми, спортивными", - отметила глава региона.

Как рассказал ТАСС руководитель делегации Югры Геннадий Забайкин - начальник регионального управления молодежной политики, дополнительного образования детей Департамента образования и молодежи, в составе делегации - 45 человек. "Все направления фестиваля - и "Гражданская платформа", и "Современные медиа" и многие другие - пропорционально закрыты нашими участниками, чтобы максимально напитаться духом и знаниями, которые дают спикеры", - отметил Забайкин, добавив, что все образовательные площадки "насыщенные, плотные, со спикерами мирового уровня, в том числе первыми лицами РФ".

"Так, в понедельник нас посетил член Совета Федерации Эдуард Исаков, который до избрания в Совфед возглавлял Центр адаптивного спорта Югры. Он - президент Олимпийского совета Югры, мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион мира, Европы и России по этому виду спорта. Этот человек запустил в России проекты развития спорта высших достижений для инвалидов, и многие его воспитанники - Паралимпийские чемпионы, победители первенств России, Европы и мира. Он плотно поработал с ребятами, рассказал о своем становлении, о стойкости и преодолении сложных жизненных обстоятельств. Думаю, встреча с таким человеком надолго запомнится ребятам", - сказал глава делегации Югры.

Работа с молодежью

В Югре много лет реализуется целый ряд мероприятий и направлений работы с молодежью. Как сообщили в департаменте образования и молодежной политики региона, в 2017 году государственной программой развития образования в Югре на 2016-2020 годы, на мероприятия молодежной политики предусмотрено 56,2 млн рублей. Эти средства запланированы на организацию и проведение различных форумов и конкурсов, грантовую поддержку талантливой молодежи.

В частности, на конкурс молодежных проектов Югры, который проводится по 14 номинациям, в 2017 году было подано 83 заявки, а общий объем финансирования составил 1,7 млн рублей. Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, проводящийся по 20 номинациям, поддержан в этом году в объеме 13,8 млн рублей. Общий объем финансовой поддержки окружного конкурса программ педагогических отрядов, который проводится по двум номинациям, в 2017 году составил 950 тыс. рублей.

Ежегодно с 2007 года в Югре для поощрения и поддержки талантливой молодежи вручается премия губернатора региона, которая присуждается молодым югорчанам лицам в возрасте от 14 до 30 лет включительно. За десять лет лауреатами премии стали 290 человек. В 2017 году лауреатами Премии стали 32 молодых югорчанина в 11 номинациях.

С 2013 года в Югре реализуется окружной молодежный проект "Учеба для актива региона", основной целью которого является подготовка молодежи к решению управленческих задач и создание молодежного кадрового резерва. С тех пор в муниципальных этапах проекта приняло участие более 2 тыс. человек, в региональном этапе - более 200. Также участники имеют возможность пройти стажировку в органах власти автономного округа (замещение должностей).

Сегодня в автономном округе осуществляют свою деятельность почти 200 волонтерских объединений, в состав которых входят более 20 тыс. человек.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представителей общественных организаций, преподавателей, политиков. По версии аналитического агентства "Турстат", Всемирный фестиваль молодежи в Сочи возглавил рейтинг самых популярных событий осени в России.

Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля.