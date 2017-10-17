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На Петербургском международном культурном форуме объявят меценатов года

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17 октября, 15:42 UTC+3
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября 2017 г. /Пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума/. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии "Меценат года", учрежденной Министерством культуры РФ, состоится 16 ноября. Премия вручается уже в четвертый раз. Сегодня "Меценат года" - это торжественный светский вечер с участием ведущих бизнесменов и благотворителей, наполненный культурно-развлекательной составляющей. Церемония вручения премии по традиции пройдет на деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в Мраморном зале Российского этнографического музея.

Премия "Меценат года" ежегодно присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России. За годы своего существования лауреатами премии становились Сергей Адоньев, Сергей Усманов, Виктор Вексельберг. В числе номинантов этого года - благотворители, представляющие предприятия, организации и фонды из 20 регионов России.

В этом году премия "Меценат года" будет вручена проектам, объединенным по пяти ключевым направлениям: "Сохранение объектов культурного наследия", "Сохранение и развитие национальных культур, народного творчества", "Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России", "Поддержка культуры села", "Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации".

Экспертным советом было отобрано 28 проектов из различных регионов России, среди которых город Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Бурятия и Мордовия, Хабаровский и Ставропольский край, Липецкая, Владимирская, Ярославская, Кемеровская области и другие. Из 28 проектов отберут 10 лучших.

Торжественная церемония награждения премии "Меценат года" и прием иностранных министров культуры и туризма от имени министра культуры РФ Владимира Мединского пройдет на Деловой площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Мраморном зале Российского этнографического музея. Гостями вечера станут министр культуры РФ и иностранные министры, участники Культурного форума, представители российского и международного бизнес сообщества, общественные деятели и меценаты. В завершении церемонии на сцене выступит народный артист России Игорь Бутман и один из самых ожидаемых гостей Форума "молодой Моцарт" Стефан Обермайер.

О форуме

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Организаторы форума - Правительство Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Форум развивается параллельно в двух потоках - профессиональном и общественном - и трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Деловая программа форума представлена работой 14 секций, руководителями которых из года в год становятся выдающиеся отечественные деятели культуры, формирующие повестку дня и направления секционных дискуссий. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.

В ходе форума будут вручены премии: "Меценат года" - за наиболее весомый вклад в поддержку культурных проектов, премия имени Анатолия Луначарского - уникальная награда, которая присуждается работникам культуры нетворческих специальностей.

Дополнительная информация для СМИ:

Пресс-служба деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума

Email: business@culturalforum.ru

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