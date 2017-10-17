Спортсмены из 90 стран выступят на главном самбистском турнире

МОСКВА, 17 октября 2017 г. /Пресс-служба Всероссийской федерации самбо/. С 10 по 12 ноября на коврах сочинской ледовой арены "Айсберг" состоятся схватки сильнейших самбистов со всего света. За звание чемпиона мира будут бороться 800 спортсменов из 90 стран.

Знаковое спортивное событие для России - родины самбо - пройдет при поддержке Министерства спорта России, Министерства спорта Краснодарского края, Международной федерации самбо, Всероссийской федерации самбо, администрации Краснодарского края, администрации города Сочи и Федерации дзюдо и самбо города Сочи. Генеральный спонсор ЧМ 2017 ПАО "НК "Роснефть", при поддержке Ростех. Генеральный партнер - ZASPORT, а также партнеры - группа компаний "Сумма", Bonsanco и Лукойл.

"Чемпионат мира по самбо - одно из важнейших спортивных мероприятий года в нашей стране, и мы уже несколько лет к нему готовимся, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Турнир примет дворец спорта "Айсберг", это будет хорошее наследие зимней Олимпиады-2014. Все условия в Сочи позволяют провести мировое первенство на высочайшем уровне. Мы ждем, что будет высокая конкуренция. Уверен, что все участники и зрители получат удовольствие от чемпионата мира".

Заявки на участие пришли от спортсменов со всего мира: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии, Испании, Индии, Италии, Кипра, Латвии, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Турции, Франции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Кореи, Японии, Непала, Таджикистана, Туркменистана, Панамы, США, Камеруна, Марокко, Туниса, Сейшельских островов и др. На ковер выйдут спортсмены 9 весовых категорий по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин. Всего будет разыграно 27 комплектов.

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил, что самбо очень активно развивается по всему миру. Он рассчитывает, что медали турнира завоюют представители большого количества стран - это будет следствием продвижения самбо и будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта в мире.

Сегодняшний рост популярности этого вида единоборств в России президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев связывает с реализацией таких проектов как "Самбо в школу" и "Самбо в вузы".

Поклонников этого захватывающего вида спорта и зрителей, пришедших стать свидетелями борьбы сильнейших, ждут мастер-классы от именитых спортсменов, автограф-сессия с легендами самбо и много других развлекательных программ.

По решению организационного комитета стоимость за билет взиматься не будет. Проход на Чемпионат мира по самбо 2017 будет осуществляться по билетам с указанием мест, которые можно взять в кассе ЛДС "Айсберг" начиная с 1 ноября.

Сборную команду России на чемпионате мира по самбо представят

Спортивное самбо (мужчины)

52 кг СОРОНОКОВ Валерий (Свердловская обл.)

57 кг ХЕРТЕК Саян (Москва)

62 кг МУДРАНОВ Аслан (Краснодарский кр.)

68 кг БАЛЫКОВ Владимир (Свердловская обл.)

74 кг ЛЕБЕДЕВ Илья (Свердловская обл.)

82 кг КИРЮХИН Сергей (Санкт-Петербург)

90 кг РЯБОВ Сергей (Москва)

100 кг ЧЕРНОСКУЛОВ Альсим (Свердловская обл.)

+100 кг ОСИПЕНКО Артем (Брянская область)

Спортивное самбо (женщины)

48 кг МОЛЧАНОВА Мария (Пермский кр.)

52 кг ВИЦИНА Юлия (Приморский кр.)

56 кг КАЗЕНЮК Татьяна (Краснодарский кр.)

60 кг МИТИНА Ольга (Приморский кр.)

64 кг ОНОПРИЕНКО Екатерина (Пермский Кр.)

68 кг МОХНАТКИНА Марина (Пермский Кр.)

72 кг ЗЕНЧЕНКО Татьяна (Приморский кр.)

80 кг КАЗАНЦЕВА Наталья (Омская обл.)

+ 80 кг ГАСПАРЯН Анжела (Москва)

Боевое самбо (мужчины)

52 кг АСКАНАКОВ Родион (Р. Алтай)

57 кг. ГАМЗАЕВ Мухтар (Р. Дагестан)

62 кг ТАЛДИЕВ Рустам (Санкт-Петербург)

68 кг. ВОЕВОДИН Даниил (Костромская обл.)

74 кг ХАТХОХУ Байзет (Краснодарский кр.)

82 кг. ИВАНОВ Алексей (Москва)

90 кг ВАСИЛЕВСКИЙ Вячеслав (Нижегородская обл.)

100 кг. НЕМКОВ Вадим (Белгородская обл.)

+ 100 кг СИДЕЛЬНИКОВ Кирилл (Белгородская обл.)

Контакты оргкомитета:

Всероссийская федерация самбо

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр. 1

Эл. почта: eurosambo@gmail.com

ВНИМАНИЮ СМИ: аккредитация на чемпионат мира по самбо проводится на сайте FIAS http://press.sambo-fias.org/

Программа чемпионата мира по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо

Пятница, 10 ноября

10.00

Предварительные встречи:

женщины: 48, 60, 72 кг;

мужчины: 52, 68, 90 кг;

боевое самбо: 57, 74, 100 кг

19.00-19.45

Церемония открытия

20.00-22.00

Финалы и церемонии награждения:

женщины: 48, 60, 72 кг;

мужчины: 52, 68, 90 кг;

боевое самбо: 57, 74, 100 кг

Суббота, 11 ноября

10.00

Предварительные встречи:

женщины: 52, 64, 80 кг;

мужчины: 57, 74, 100 кг;

боевое самбо: 62, 82, +100 кг

18.00-20.00

Финалы и церемонии награждения:

женщины: 52, 64, 80 кг;

мужчины: 57, 74, 100 кг;

боевое самбо: 62, 82, +100 кг

Воскресенье, 12 ноября

10.00

Предварительные встречи:

женщины: 56, 68, +80 кг;

мужчины: 62, 82, +100 кг;

боевое самбо: 52, 68, 90 кг

18.00-20.00

Финалы и церемонии награждения:

женщины: 56, 68, +80 кг;

мужчины: 62, 82, +100 кг;

боевое самбо: 52, 68, 90 кг

20.00-20.15

Церемония закрытия