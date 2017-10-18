МРСК Северо-Запада расскажет о подготовке сетей к работе в осенне-зимний период

В центральном офисе ПАО "МРСК Северо-Запада" 24 октября в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3 А состоится пресс-конференция генерального директора компании Александра Летягина.

Основные темы пресс-конференции:

- Готовность электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

- Изменения законодательства в части ограничения электроснабжения должников

- Работа компании по снижению потерь электроэнергии

В рамках мероприятия будет работать телемост с Республикой Карелия, Республикой Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областями. Журналисты смогут задать вопросы по видеоселекторной связи, которая будет организована в филиалах МРСК Северо-Запада во всех регионах ответственности.

Аккредитация журналистов для участия в пресс-конференции в Санкт-Петербурге: Даниил Морозов pr@mrsksevzap.ru 8(812) 305-10-10 доб. 399, +7 981 849 82 13