Началось строительство новой очереди проспекта Академика Сахарова в "Академическом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. В самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - приступили к строительству новой очереди проспекта Академика Сахарова на участке от Вильгельма де Геннина до Анатолия Мехренцева. Об этом сообщает портал akademekb.ru.

В июле 2017 года Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило сразу три тендера на строительство проспекта Академика Сахарова на общую сумму более 1 млрд рублей. Строительство дороги и финансирование проекта планируется в три этапа:

Вильгельма де Геннина - Анатолия Мехренцева (345 млн рублей);

Анатолия Мехренцева - Чкалова (291 млн рублей);

Чкалова – Амундсена (461 млн рублей).

Портал отмечает, что, согласно техзаданию, на проспекте Сахарова будет организовано шесть полос - по три полосы в каждом направлении, с тротуарами шириной не менее 3 метров и двусторонними велодорожками такой же ширины. Каждый участок будет оснащён регулируемыми пешеходными переходами.

"Новую дорогу длиной более 2,5 км проложат от существующих участков улиц Рябинина и Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена к августу 2019 года", - сказано в сообщении.

Справка

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей.

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