Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Началось строительство новой очереди проспекта Академика Сахарова в "Академическом"

Новости партнеров
18 октября, 11:07 UTC+3

Часть "шестиполоски" в самом молодом районе Екатеринбурга может быть завершена до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. В самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - приступили к строительству новой очереди проспекта Академика Сахарова на участке от Вильгельма де Геннина до Анатолия Мехренцева. Об этом сообщает портал akademekb.ru. 

В июле 2017 года Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило сразу три тендера на строительство проспекта Академика Сахарова на общую сумму более 1 млрд рублей. Строительство дороги и финансирование проекта планируется в три этапа:

  • Вильгельма де Геннина - Анатолия Мехренцева (345 млн рублей);
  • Анатолия Мехренцева - Чкалова (291 млн рублей);
  • Чкалова – Амундсена (461 млн рублей).

Портал отмечает, что, согласно техзаданию, на проспекте Сахарова будет организовано шесть полос - по три полосы в каждом направлении, с тротуарами шириной не менее 3 метров и двусторонними велодорожками такой же ширины. Каждый участок будет оснащён регулируемыми пешеходными переходами. 

"Новую дорогу длиной более 2,5 км проложат от существующих участков улиц Рябинина и Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена к августу 2019 года", - сказано в сообщении. 

Справка

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей. 

АО "РСГ Академический"
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Умер бизнесмен Левон Айрапетян
4
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
5
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
6
Биография Дмитрия Пескова
7
СМИ: умерла актриса Ольга Тудораке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама