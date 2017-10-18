УГМК-ОЦМ будет стимулировать спрос в России на антибактериальную медь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов) представила новую для российского рынка сферу применения меди - профилактику распространения заболеваний в общественных местах и медицинских учреждениях.
"Antimicrobial Copper Cu+ - это сплавы с содержанием меди более 60%. По своим антимикробным свойствам Cu+ превосходит даже серебро. Через два часа после попадания на медную поверхность погибают 99,9% известных патогенных организмов. Появление оксидной пленки не влияет на полезные свойства металла", - сказано в сообщении пресс-службы Уральской горно-металлургической компании.
Этот метод профилактики активно используется в странах Европы, США и некоторых странах Азии, но не распространен в России.
Специалисты рекомендуют использовать Antimicrobial Copper Cu+ для систем кондиционирования и водоотведения, для омеднения поверхностей, поручней, перил, дверных ручек, клавиатур банкоматов и прочих мест повседневного общего пользования. "Доказан эффект использования меди при производстве медицинского оборудования и инструментов с целью снижения риска заражения больничными инфекциями", - утверждают эксперты. В настоящее время из противомикробной меди УГМК производит трубы для водопровода, систем кондиционирования, поручней; заготовки для фурнитуры; медные и латунные листы для облицовки столешниц, раковин, кнопок для общественных устройств.
С мая 2017 года УГМК-ОЦМ официально является зарегистрированным производителем проката из медных сплавов с антимикробными свойствами в России и за рубежом под маркой Antimicrobial Copper Cu+ в международной некоммерческой организации Copper Alliance. Программы Copper Alliance направлены на решение проблем человечества и ресурсов: использование энергии, глобальное потепление, возникновение новых болезней.
Новая сфера применения меди была представлена УГМК на прошедшей в Екатеринбурге ежегодной конференции "Медь, латунь, бронза-2017".