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Левитин: Россия не будет привлекать натурализованных игроков в настольном теннисе

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18 октября, 15:58 UTC+3

Лучшей школой в стране и основой сборной России чиновник считает клуб настольного тенниса УГМК

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© Пресс-служба УГМК/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Россия не будет привлекать натурализованных игроков в сборную России по настольному теннису. Об этом сказал сегодня в интервью ТАСС помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса Игорь Левитин.

"Настольный теннис - один их видов спорта, в котором мы не идем по этому пути, а готовим своих ребят. На мой взгляд, у нас есть все шансы иметь очень хорошие команды, и справится своими силами. На чемпионате Европы, который прошел в Екатеринбурге в 2015 году, у нас впервые были две бронзовые медали", - сказал он, добавив, что, "…к сожалению, натурализуют иностранных игроков в настольном теннисе почти все страны Европы, кроме Румынии".  

По словам вице-президента ОКР, основой сборной России и лучшей школой в стране на сегодня является клуб настольного тенниса УГМК (КНТ УГМК). Левитин находится в Екатеринбурге, где в среду открыл новый зал Клуба настольного тенниса УГМК на восемь столов, где игре смогут обучаться до 120 детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Справка

За свою историю КНТ УГМК четырежды становился чемпионом России среди команд (2010, 2013, 2016 и 2017), в 2013 году стал победителем Кубка Европы. Верхнепышминская команда в 2012 году была серебряным призером Лиги европейских чемпионов, а также неоднократно выходила в четвертьфинал и полуфинал главного клубного европейского турнира.  

Клуб зарекомендовал себя и как организатор самого высокого уровня. За 10 лет было организовано в Верхней Пышме и Екатеринбурге множество международных и всероссийских соревнований, главным из которых стал чемпионат Европы в 2015 году.

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