"Столото" открывает уникальный лотерейный центр в Москве

Торговый дом "Столото" 18 октября открывает в Москве уникальный лотерейный центр, не имеющий аналогов в мире. Здесь будут сосредоточены все флагманские лотереи страны с многомиллионными суперпризами.

В многофункциональном пространстве лотерейного центра можно приобрести билет, проследить за ходом тиража в режиме реального времени и сразу же получить выигрыш. В случае крупной удачи победителей ждет персональный праздник в "Зале славы".

Оснащенный лучшим высокотехнологичным оборудованием, лотерейный центр позволяет наблюдать за ходом розыгрышей в режиме реального времени с раннего утра до поздней ночи. Постоянная онлайн-трансляция на сайте stoloto.ru делает розыгрыши открытыми не только для посетителей центра, но и для миллионов участников во всех уголках страны.

Современная лотерея - это высокотехнологичный процесс, призванный обеспечить с одной стороны удобство и простоту участия, а с другой - максимальную прозрачность и объективность проведения.

Благодаря постоянному внедрению и развитию технологичных решений, сегодня каждый участник может купить билет не только в привычных всем уличных лотерейных киосках, продуктовых магазинах, салонах связи или почтовых отделениях по всей стране, но и в интернет-супермаркете и мобильном приложении.

В лотерейном центре установлены лототроны американской компании Smartplay - мирового лидера в области производства лотерейного оборудования. Производитель гарантирует объективность розыгрышей, а технологические особенности устройств исключают какое-либо вмешательство человека в процесс, то есть полностью автоматизированы.

"Мы уделяем огромное внимание тому, как россияне относятся к лотереям, не зависимо от того, являются они участниками лотерей или нет. Укрепление доверия, продвижение социальной функции лотерей - одна из важных целей нашей компании. В сотрудничестве с известной исследовательской компанией "ГфК-РУСЬ" мы проводим регулярные замеры отношения потребителей к лотереям. И открытие лотерейного центра сегодня - логичный шаг в сторону решения вопроса о недостаточном знании россиян о лотерее", - говорит Зоя Гафарова, директор по маркетингу и продажам ТД "Столото".

"Лотереи традиционно привлекают россиян, - комментирует Екатерина Степанюк, директор по развитию бизнеса ООО "ГфК-РУСЬ". - Так, по нашим данным, 92% россиян знают хотя бы одну тиражную лотерею. Порядка 40% имеют опыт участия в лотереях. При этом 76% из тех, кто принимал участие, заявляют, что выиграли хотя бы раз".

Согласно результатам проведенного исследования, портрет участников лотерей не отличается от портрета среднего россиянина. Среди участников лотерей 53% женщин и 47% мужчин. Большая часть из них (66%) - женаты/замужем, 37% имеют детей. Чуть более 70% участников лотерей работают.

Еще одной сенсацией наряду с открытием уникального лотерейного центра обещает стать грандиозный розыгрыш более миллиарда рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото" 1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала. Более миллиарда рублей будет разыграно полностью. Если никто не выиграет джекпот, то вся сумма будет принудительно распределена между всеми победителями беспрецедентного тиража. Каждый второй билет выигрышный! Купить билеты на новогодний тираж можно уже сейчас.

Согласно статистике государственных лотерей, ежедневно более 200 000 участников становятся победителями. В среднем 15 из них становятся лотерейными миллионерами, то есть победителями в категории выигрышей "От 1 000 000 рулей".

Адрес лотерейного центра: Москва, Волгоградский проспект, д. 43, к. 3., 1-й этаж.

Справка о компании

Акционерное общество "Торговый дом "Столото" - крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является акционерное общество "Государственные спортивные лотереи" и общество с ограниченной ответственностью "Спортлото". Торговая сеть АО "ТД "Столото" насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО "ТД "Столото", продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru