Международный научный форум в Екатеринбурге собрал ученых из РФ, КНР, стран ШОС и СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Известные филологи, политологи, социологи, психологи и историки из РФ, КНР, стран ШОС и СНГ собрались в Екатеринбурге на международную научную конференцию "Один пояс - один путь. Лингвистика взаимодействия". Как сообщают в пресс-службе соорганизатора форума - Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), среди участников - представители различных научных школ, ведущие специалисты по политической коммуникации.

Конференцию открыли генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин, первый замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и профессор, основатель научной школы "Политическая лингвистика" УрГПУ Анатолий Чудинов.

Организаторы сообщают, что на конференции пройдут научные и научно-популярные лекции, мастер-классы, групповые и индивидуальные консультации. В программе форума такие вопросы, как "Политическая лингвистика: вызовы времени", "Межкультурная коммуникация: способы адаптации", "Информационно-психологические войны", "Стратегии и тактики речевого воздействия" и многое другое.

"Один пояс - один путь" - выдвинутое Китайской Народной Республикой предложение объединенных проектов "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Концепция, анонсированная председателем КНР Си Цзиньпином и поддержанная президентом РФ, суть которой заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Об организаторах

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге было открыто в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

Даляньский университет иностранных языков - университет в городе Далянь, провинция Ляонин, КНР, был основан в 1964 году. Входит в число восьми крупнейших университетов иностранных языков в Китае и является единственным полностью оснащенным специализированным высшим учебным заведением своего профиля на Северо-востоке Китая. В университете постоянно работают около 80 носителей языка из США, Японии, России, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Канады, Австралии и Республики Корея.

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.