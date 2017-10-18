Тур ЧР по настольному теннису станет первым крупным турниром в новом зале УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первым крупным турниром, который даст старт новому залу УГМК по настольному теннису в центре Екатеринбурга, станет тур Чемпионата России по этому виду спорта. Игры будут проходить на четырех столах в нынешние пятницу, субботу и воскресенье, рассказал сегодня ТАСС заместитель директора по спортивным вопросам клуба настольного тенниса УГМК (КНТ УГМК) Ян Зубарь.

"В турнире примут участие восемь команд высшей лиги из Москвы, Тюмени, Верхней Пышмы", - уточнил он.

Новый зал торжественно открыли сегодня помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын. На открытии также присутствовал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который знакомится с опытом УГМК для создания адаптационной базы для Олимпийской сборной России на Дальнем Востоке.

А "медиа-стартом" нового зала в центре Екатеринбурга стал сегодня VIP-турнир, посвященный 10-летию КНТ УГМК. Он прошел в парном разряде по олимпийской системе. За награды боролись более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.