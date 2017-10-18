Тур ЧР по настольному теннису станет первым крупным турниром в новом зале УГМК

Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной радыМеждународная панорама 18 октября, 18:00
Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планетыСоциальная ответственность 18 октября, 17:57
Топилин не против считать молодежью людей до 45 летОбщество 18 октября, 17:53
Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часаОбщество 18 октября, 17:47
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупцииСпорт 18 октября, 17:47
Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октябряНовости партнеров 18 октября, 17:37
Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное таксиСоциальная ответственность 18 октября, 17:36
Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первым крупным турниром, который даст старт новому залу УГМК по настольному теннису в центре Екатеринбурга, станет тур Чемпионата России по этому виду спорта. Игры будут проходить на четырех столах в нынешние пятницу, субботу и воскресенье, рассказал сегодня ТАСС заместитель директора по спортивным вопросам клуба настольного тенниса УГМК (КНТ УГМК) Ян Зубарь.
"В турнире примут участие восемь команд высшей лиги из Москвы, Тюмени, Верхней Пышмы", - уточнил он.
Новый зал торжественно открыли сегодня помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын. На открытии также присутствовал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который знакомится с опытом УГМК для создания адаптационной базы для Олимпийской сборной России на Дальнем Востоке.
А "медиа-стартом" нового зала в центре Екатеринбурга стал сегодня VIP-турнир, посвященный 10-летию КНТ УГМК. Он прошел в парном разряде по олимпийской системе. За награды боролись более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.