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Тур ЧР по настольному теннису станет первым крупным турниром в новом зале УГМК

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18 октября, 17:00 UTC+3

В этапе чемпионата примут участие восемь команд высшей лиги из Москвы, Тюмени, Верхней Пышмы

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Помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Пресс-служба УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первым крупным турниром, который даст старт новому залу УГМК по настольному теннису в центре Екатеринбурга, станет тур Чемпионата России по этому виду спорта. Игры будут проходить на четырех столах в нынешние пятницу, субботу и воскресенье, рассказал сегодня ТАСС заместитель директора по спортивным вопросам клуба настольного тенниса УГМК (КНТ УГМК) Ян Зубарь. 

"В турнире примут участие восемь команд высшей лиги из Москвы, Тюмени, Верхней Пышмы", - уточнил он. 

Новый зал торжественно открыли сегодня помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын. На открытии также присутствовал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который знакомится с опытом УГМК для создания адаптационной базы для Олимпийской сборной России на Дальнем Востоке. 

А "медиа-стартом" нового зала в центре Екатеринбурга стал сегодня VIP-турнир, посвященный 10-летию КНТ УГМК. Он прошел в парном разряде по олимпийской системе. За награды боролись более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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