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Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октября

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18 октября, 17:37 UTC+3

Это будет премьера триллер-оперы Дж.Верди "Бал-маскарад" Новосибирского государственного академического театра оперы и балета

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© «Радио России – Культура»

МОСКВА, 18 октября 2017 г./ "Радио России - Культура"/. Первая трансляция проекта "Опера XXI" в рамках "Театрального сезона в Одноклассниках" состоится 20 октября.

Радио сегодня - это не только звук. Видеотрансляции опер и спектаклей - одно из модных направлений культурной жизни - возможность для миллионов людей присутствовать, не присутствуя.

Именно поэтому "Радио России" и "Радио России - Культура" вместе с социальной сетью "Одноклассники" решили сделать проект визуальным. Оперу можно будет не только слушать по радио, но и смотреть в реальном времени уже в день премьеры. "Опера XXI" открывает большой "Театральный сезон в Одноклассниках". 

Кроме этого, проект "Опера XXI" предлагает узнать, что происходит в культурной жизни регионов. Мы не только транслируем оперу, но и встречаемся с яркими представителями культуры. И все это в "Открытой студии ОК Live" в сети "Одноклассники", а также в прямом эфире "Радио России - Культура".

20 октября состоится первая трансляция проекта "Опера XXI". Это будет премьера триллер-оперы Дж.Верди "Бал-маскарад" Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Дирижер-постановщик - Дмитрий Юровский. Режиссер-постановщик - Вячеслав Стародубцев. Главные партии исполняют: Ольга Колобова - дипломант конкурса "Золотая маска" и Алексей Зеленков - финалист проекта "Большая опера" на телеканале "Россия - Культура".

Во время трансляции оперы со слушателями в прямом эфире будут российский музыкальный критик Артем Варгафтик и популярная ведущая программ на "Радио России" Людмила Борзяк.

Проект стартует в Новосибирске, дальше - Самара, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург и другие города.

Интервью и вступительная часть - на "Радио России - Культура" (91.6 FM Москва) или на сultradio.ru

Прямая трансляция спектакля - на "Радио России"

Видеотрансляцию всего проекта "Опера XXI" смотрите в рамках "Театрального сезона в Одноклассниках" в сообществе "Радио Культура".

Следите за анонсами на радио и в социальных сетях.

https://ok.ru/group/58448635887649

Контактное лицо: Санжаревская Юлия, ysanzharevskaya@cultradio.ru, +7 903 015 47 11

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