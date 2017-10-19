"Корпорация развития" заключила контракты на поставку кварца из Югры на 139 млн рублей

ТАСС, 19 октября. АО "Корпорация развития" подготовило новую стратегию реализации проекта "Полярный кварц" по производству особо чистых кварцевых концентратов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Заключены контракты на поставку кварцевого сырья на 139 млн рублей, сообщили в корпорации.

"С 2013 года производство "Полярного кварца" находилось в состоянии консервации. Спустя 4 года, по решению и.о. руководителя корпорации Сергея Новицкого запущены механизмы по реанимации стратегического для Урала проекта. Летом 2017 года производственную линию "Полярного кварца", расположенную в поселке Усть-Пуйва (Югра), расконсервировали, восстановили там необходимое оборудование, технику и автотранспорт", - сказали там.



По данным корпорации, в рамках работ по восстановлению "Полярного кварца" ведутся активные переговоры с потенциальными заказчиками, сейчас подтверждена поставка продукции в объеме 139 млн рублей. "Что касается российских потребителей, то подписан договор до 2020 года о поставках жильного кварца на "Южно-Уральский завод "Кристалл", достигнуты договоренности с Лыткаринским заводом оптического стекла (Московская область), а также успешно прошли испытания кварцевой крупки на АвтоВАЗе, заключен договор и регулярно осуществляются поставки. Развиваются партнерские отношения с иностранными компаниями из Белоруссии и Венгрии", - отметили в корпорации. На данный момент заинтересованность в поставках пробных кварцевых партий выразили компании из Китая и Японии.



По планам, в 2018 году будут выполнены вышеперечисленные контракты, а также введено в опытно-промышленную эксплуатацию производство новых видов продукции. "Планируется производство более 1 тыс. тонн кварцевой продукции, для чего планируется вскрышные работы в объеме 35 000 – 40 000 куб. метров, с последующей добычей 6 тыс. тонн кварцевого сырья", - отметили в "Корпорации развития".

Перспективы "Полярного кварца"

Руководство "Корпорации развития" делает акцент на увеличении ассортимента кварцевой продукции. Первоначальный инвестиционный план "Полярного кварца" был разработан в 2002-2005 годах, за 15 лет технологическая часть морально устарела. На данный момент рассматриваются варианты переработки сырья в высокотехнологичные материалы и изделия.

"В 2017 году лаборатория предприятия, расположенная в городе Кыштым Челябинской области, успешно подтвердила аккредитацию и возобновила активный этап научно-исследовательских работ. Уже проработана возможность опытно-промышленного производства 350-400 тонн перспективной продукции в год", - уточнили в корпорации.

Перспективные для предприятия направления: производство особо чистых кварцевых изделий для оптоволоконной техники, кремния "солнечного качества" для производства фотоэлектронных преобразователей, получение базовых компонентов для современной микроэлектроники. "Деятельность "Полярного кварца" находится под еженедельным контролем исполняющего обязанности гендиректора "Корпорация развития" Сергея Новицкого", - пояснили там.

О проекте

"Полярный кварц" - проект по производству высокочистых кварцевых концентратов на территории Ханты- Мансийского автономного округа. Проектная мощность - до 10 тыс. тонн кварцевой продукции в год. На данный момент предприятия проекта "Полярный кварц" расположены на четырех площадка: основные мощности в Усть-Пуйве, филиал добычи и геологоразведки в селе Саранпуль (Югра), химическая лаборатория и участок опытного производства в челябинском Кыштыме, а в городе Нягань (Югра) реализован только первый цех, в дальнейшем там будет запущено производство по обогащению кварцевых концентратов. Бывший гендиректор предприятия Александр Митрофанов обвиняется в мошенничестве и растрате около 2,6 млрд рублей, объявлен в международный розыск.