"Филип Моррис Интернэшнл" инвестирует $100 млн в борьбу с нелегальной торговлей

В октябре 2017 года компания "Филип Моррис Интернэшнл" объявила о старте второго раунда международной программы PMI Impact, направленной на поддержку деятельности государственных, частных и неправительственных организаций в борьбе с нелегальной торговлей и ее последствиями. Участие в конкурсе и финансирование доступны и для российских компаний и организаций. Главное - до середины ноября предоставить проекты в области противодействия незаконной торговле табачной продукцией и другим видам нелегальной торговли.

Объем инвестиций в один проект варьируется от $100 000 до $3 млн, продолжительность конкурсного проекта не может превышать двух лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2017 года. Проектные предложения оцениваются независимым экспертным советом. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку на участие можно на сайте программы: https://www.pmi-impact.com/Apply.

Глобальная программа PMI Impact разработана для поддержки деятельности государственных, частных и неправительственных организаций в борьбе с нелегальной торговлей. Программа предусматривает финансирование разработки и внедрения решений для борьбы с нелегальной торговлей и связанными с ней преступлениями. В рамках этой инициативы ФМИ намерена вложить в проекты $100 млн в виде грантов, которые будут распределяться в течение трех раундов финансирования.

"Нелегальная торговля табачными изделиями - всего лишь одно звено растущей сети преступлений, и мы знаем, что только посредством четко скоординированных действий множества государственных и частных организаций мы сможем положить конец этой незаконной деятельности, которая наносит ущерб как потребителям, так и предприятиям, и позволяет преступникам процветать", - подчеркнул Альвизе Джустиниани, вице-президент ФМИ по стратегиям, направленным на профилактику нелегальной торговли.

В начале сентября 2017 года были подведены итоги первого раунда программы. Экспертным советом PMI Impact, состоящим из экспертов в области юрисдикции и борьбы с коррупцией, организованной преступностью и нелегальной торговлей, такими как Юрген Сторбек, первый директор Европола, и Нави Пиллэй, верховный комиссар ООН по правам человека в период с 2008 по 2014 год, отобраны 32 проекта. На конкурс было представлено более 200 предложений от общественных, частных и научных организаций из 18 стран мира. Общая сумма грантов, предоставленных победителям первого раунда программы PMI Impact, составила $28 млн.

Отобранные в первом раунде PMI Impact проекты охватывают широкий спектр мероприятий в Европейском Союзе и соседних странах. Ряд проектов выходит за рамки борьбы с нелегальной торговлей табачными изделиями и направлен на исследование взаимозависимости форм нелегальной торговли и связи между различными ее видами - организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми и другими.

"Креативные и инновационные решения, предложенные в выбранных проектах, могут оказать значительную помощь в продвижении глобальных усилий по борьбе с нелегальной торговлей и способствовать уменьшению распространенных последствий преступной деятельности для нашей экономики, общества и глобальной безопасности, - отметил член экспертного совета PMI Impact Юрген Сторбек. - Мы поздравляем победителей первого раунда с их замечательными предложениями, внедрения которых мы теперь с нетерпением ожидаем".

Проекты, отобранные по итогам первого раунда, будут реализованы в течение следующих двух лет. В содержательной части они посвящены изучению масштабов и факторов нелегальной торговли, техническим решениям и разработке специального оборудования для поддержки действий правоохранительных органов, обучению и повышению квалификации сотрудников сил правопорядка, просветительским программам, направленным на повышение информированности общества, реализацию инициатив по расширению межсекторального сотрудничества.

На международной конференции по борьбе с нелегальной торговлей, состоявшейся в Лондоне в сентябре 2017 года при поддержке PMI Impact, эксперты от общественных организаций, правоохранительных структур и частных компаний подчеркнули важность совместной деятельности в этом направлении. Нелегальная торговля приобретает множество форм, от провоза контрабанды и всевозможных подделок до торговли оружием. Нелегальные действия зачастую взаимосвязаны, поскольку криминальные структуры используют одни и те же крупномасштабные маршруты, схемы коммуникаций и операционные модели.

Нелегальная торговля является важнейшей проблемой, которая продолжает расти и эволюционировать, поощряя организованную преступность и нанося огромный ущерб национальным экономикам, обществу и бизнесу. Она провоцирует падение легальных продаж, доходов и, как следствие, ведет к сокращению рабочих мест. По информации Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, оборот транснационального нелегального рынка по всему миру оценивается в $870 млрд в год. Незаконная торговля касается не только товаров класса люкс. Товары широкого потребления - лекарства, косметика, электроника, сигареты - также подвержены подделкам и контрабанде, и их оборот занимает значительную часть в теневой экономике стран по всему миру. По различным данным, рынок нелегальной табачной продукции оценивается в 10-12% от мирового рынка сигарет, что в количественном выражении составляет 600-650 млрд сигарет и сопоставимо с объемом всего легального табачного рынка Евросоюза.