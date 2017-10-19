Завершены работы по электрификации железнодорожных подходов к морскому порту Усть-Луга

18 октября 2017 года дан старт промышленной эксплуатации электрифицированного участка Веймарн - Лужская в рамках полигона Кузбасс - Северо-Запад.

Во время совещания президента ОАО "РЖД" Олега Белозёрова с участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок был проведен специальный телемост со станцией Лужская и с Западно-Сибирской железной дорогой, где формируется основной грузопоток в направлении порта Усть-Луга.

Президент ОАО "РЖД" напомнил, что проект по электрификации подходов к порту на участке ведется с 2011 года. За это время построено и реконструировано более 700 км контактной сети. Введено более 150 км вторых путей, реконструировано 11 станций, построена предпортовая и современная сортировочная станция Лужская.

"Это нам позволит увеличить более чем на 11 млн тонн в год объемы перевалки грузов, сократить время доставки грузов на полигоне Кузбасс-Лужская на 12 часов. От этого выиграют все, в том числе и ОАО "РЖД". Экономический эффект для нас после завершения электрификации участка составит 450,3 млн рублей в год. Сегодня совместно с вами мы его открываем", - сказал глава компании.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер во время телемоста рассказал о наличии грузовой базы и формировании грузовых поездов повышенного веса и длины в направлении станции Лужская. Анатолий Регер отметил, что грузовой маршрут из Кузбасса в порты Северо-Запада крайне востребован у грузоотправителей из Кузбасса. Ежедневно по нему отправляется около 20 тяжеловесных составов с углем массой 8-9 тыс. тонн, 75% которых следуют в порт Усть-Луга.

"Завершение электрификации участка Веймарн-Лужская уже сегодня позволяет нам увеличить пропускную способность на треть. Теперь на всём маршруте от Сибири до Северо-Запада - а это почти 4 тыс. км, будет организовано движение поездов на электротяге", - заявил начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков.

Работы по реконструкции железнодорожных подходов к морскому торговому порту Усть-Луга с развитием Усть-Лужского железнодорожного узла, проведены в рамках проекта комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород. Необходимость своевременного развития транспортной инфраструктуры в Усть-Луге была продиктована вводом в строй терминалов и площадок нового морского торгового порта, для которого требуется оперативная и налаженная работа по доставке грузов.

Завершение электрификации позволит отказаться от использования тепловозного парка в качестве тяги на реконструированных участках, что в свою очередь даст ощутимый технологический эффект, включая снижение эксплуатационных затрат, повышение участковых скоростей движения и пропускной способности. При этом ожидается существенное сокращение времени доставки грузов на полигоне Кузбасс - Лужская.

На сегодняшний день железнодорожный узел представляет собой единую станцию Лужская, включающую сортировочную горку, пункт обслуживания локомотивов, дом отдыха локомотивных бригад и другие производственные здания и сооружения. Для обслуживания большого числа грузовых терминалов порта и смежных организаций также возведены парки Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная.

Одним из достижений в новом комплексе является внедрение технологии надвига и роспуска составов горочным локомотивом без участия машиниста (в полностью автоматическом режиме), что является первым подобным опытом на российских железных дорогах. В сентябре 2017 года доля работы в этом режиме составила 97,6%.

При строительстве Усть-Лужского железнодорожного узла применены современные технологические решения в сфере ресурсосбережения, безопасности движения поездов, малолюдных технологий и электронного документооборота, вобравшие в себя ряд инновационных решений отечественных и зарубежных разработчиков. При выходе порта Усть-Луга на полную мощность, выгрузка на станции Лужская составит более 3500 вагонов в сутки.

Суммарные инвестиции в электрификацию составили более 30 млрд рублей.