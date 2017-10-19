Предприятие УГМК стало лучшим в цветной металлургии по производительности труда

ТАСС, 19 октября. Челябинский цинковый завод (ПАО "ЧЦЗ", входит в металлургический комплекс УГМК) стал лучшим в цветной металлургии по производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании по итогам всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2017".

В сообщении уточняется, что при составлении рейтинга было изучено более 5 тыс. промышленных предприятий России. "Повышение операционной эффективности и производительности труда является для российских компаний приоритетами. Премия призвана закрыть пробелы, стать для руководителей надежным инструментом, представляющим систематизированные данные о производительности труда в отраслях и дающим возможность сравнить свои достижения с лидерами, понять собственные возможности роста", - приводят в пресс-службе слова Сергея Жишкевича, главного редактора делового портала "Управление производством".

Челябинский цинковый завод находится на шестой строчке общего рейтинга среди металлургических предприятий России, среди предприятий Челябинской области - на третьей. ПАО "ЧЦЗ" стало безоговорочным лидером среди российских предприятий цветной металлургии и вошло в "ТОП-50. Лидеры промышленности России".

"В конкурсе мы участвуем третий год, и за это время поднялись с 13 места на шестое, - отмечает директор по работе с персоналом и административным вопросам Константин Розенберг. - Для нас это показатель результативности и эффективности реализации систем бережливого производства и рационализаторства. Ведь цинк, как и любой металл - продукт коллективного труда, и потери и брак на любом этапе его производства неизбежно скажутся на качестве готовой продукции. Поэтому мы стараемся развивать "бережливое мышление", что формирует инновационный подход к организации труда".

Справка

Всероссийская премия "Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2017" организована Российским центром производительности в рамках общественной инициативы "Производительность 2.0".

ПАО "ЧЦЗ" - вертикально-интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. В ноябре 2016 года контроль в отношении 95,57% акций ЧЦЗ получило ОАО "УГМК".

На долю ЧЦЗ приходится более 60% российского и около 2% мирового объема производства цинка. Внедрение самых современных в Европе производственных мощностей, реализация программ модернизации обеспечивают производство цинка качества SPECIAL HIGH GRADE, что подтверждается регистрацией Лондонской биржей металлов торговой марки CZP SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), гарантирующей чистоту металла не ниже 99,995% по содержанию цинка.



УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.