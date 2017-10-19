"Нацимбио" займется иммунопрофилактикой промышленных предприятий России

Научно-производственное объединение "Микроген" "Национальной иммунобиологической компании" (ГК Ростех) и "Союз машиностроителей России" подписали соглашение о сотрудничестве в области популяризации и организации профилактических мероприятий от гриппа на предприятиях машиностроительного комплекса. В рамках соглашения "Микроген" поставит 30 тысяч доз вакцин собственного производства в лечебно-профилактические учреждения 10 регионов страны для вакцинации работников организаций, входящих в "СоюзМаш России".

Одна из первых партий отечественных вакцин в объеме 5 тыс. доз поступит в Башкортостан для вакцинации работников промышленных предприятий республики. Акция запланирована на конец октября этого года.

"Работники многих промышленных предприятий рискуют в осенне-зимний период заболеть гриппом и уйти на больничные, что приведёт к снижению производительности труда в реальном секторе экономики, - заявил генеральный директор НПО "Микроген" Кирилл Гайдаш. - Сотрудничество с "СоюзМаш России" - это совместный вклад в популяризацию вакцинопрофилактики и поддержание физического здоровья граждан, развивающих отечественную промышленность".

"СоюзМаш России" имеет большой опыт организации и проведения социальных акций, направленных на поддержку здорового образа жизни. Мы стремимся развивать данное направление деятельности организации, потому что понимаем: здоровый человек - это здоровая нация. Грипп каждый год становится причиной эпидемий во многих регионах страны, поэтому популяризация вакцинопрофилактики как надежного метода защиты от этой опасной инфекции и связанных с ней тяжелых осложнений - приоритетная задача для любого ответственного работодателя. "СоюзМаш России" стремится оказывать своим членам содействие в решении этой важной задачи", - добавил первый заместитель председателя "СоюзМаш России" Владимир Гутенев.