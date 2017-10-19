Эксперты: законопроект о запрете курения возле подъездов не нарушает права курильщиков

ТАСС, 19 октября. Законодательная инициатива Министерства здравоохранения РФ о запрете курения у подъездов многоквартирных домов не нарушает права курильщиков, считают опрошенные в четверг ТАСС эксперты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что Минздрав РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий запрет курения у подъездов многоквартирных домов. Законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов, был внесен в Госдуму в июне группой членов Совета Федерации.

Действующее законодательство запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

"Нельзя сказать, что закон чрезмерен и нарушает права курящих граждан. Разрешенными для курения местами в жилом доме остаются квартиры, балконы и специально отведенные для курения места при надлежащей противопожарной защите. Опыт применения антитабачного закона показал, что добиться ответственности нарушителей не так-то просто - вся проблема в фиксации нарушений. Данная новелла не станет исключением - как соблюдение данного запрета, так и привлечение к наказанию за его нарушение связаны с рядом трудностей, которые проект закона не снимает", - отметил в беседе с корр. ТАСС адвокат уральского адвокатского бюро "Пучков и партнеры" Кирилл Куватов.

Он подчеркнул, пока пояснительная записка не содержит обоснования предложенного расстояния в 10 метров от подъезда. "Можно провести аналогию с требованиями к открытым парковкам в жилых массивах, которые из-за загазованности нельзя размещать ближе 10 метров от фасада или окон здания (СП 42.13330.2011), - пояснил Куватов. - Тем же сводом правил установлены минимальные расстояния между жилыми зданиями, которые могут быть меньше 20 метров. В этом смысле имеет смысл подумать над адаптацией запрета к городской среде".

Мнение о том, что законодательная инициатива не нарушает права курильщиков, высказал и Султан Хамзаев, лидер объединение "Трезвая Россия", которая объединяет бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкогольной и наркотической угрозы.

"Данная инициатива Минздрава - это правильный и положительный сигнал, так как ситуация, которая сегодня происходит около подъездов, беспокоит, в первую очередь, людей, которые живут на первых этажах. Поэтому инициатива Минздрава призвана защитить таких людей от табачного дыма, а также направлена на воспитательную работу с молодежью", - сказал в беседе с корр. ТАСС Хамзаев.

По его словам, Минздраву в целом нужно решать вопрос защиты граждан от табака.

"Надо вместе с этим поднимать тему кальянов - ингаляторов массового потребления, через которые распространяются бактерии и вирусы, поэтому в этом вопросе Минздрав не должен оставаться в стороне", - добавил Хамзаев.