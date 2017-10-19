Академический вошел в шорт-лист национальной премии "Приметы Городов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. Флагманский проект группы компаний "КОРТРОС" - район "Академический" в Екатеринбурге - претендует на звание лучшего строительного проекта России. Об этом сообщает портал akademekb.ru. Проект вошел в шорт-лист общероссийской премии проекта "Приметы городов" в номинации "Новое жилое строительство". Всего на победу в номинации претендует 10 участников, в том числе два жилых проекта из Екатеринбурга.

"Академический - самый новый, яркий и молодой район Екатеринбурга, реальный пример реализации в России идеи комплексного развития территории, мирового тренда в развитии современных городов. В районе есть все необходимое для жизни: более 100 домов с подземными паркингами, три школы, восемь детских садов, детская и взрослая поликлиники. Жителям доступны стадионы, бассейны, фитнес-клубы, беговые и велодорожки. В каждом квартале оборудованы спортивные площадки, в каждом дворе - детские. Развита сеть торговых, развлекательных, образовательных объектов и заведений общественного питания", - сообщает застройщик.



Безопасность в "Академическом" обеспечивается благодаря 2500 видеокамерам и круглосуточной работе службы безопасности. "Среда добрососедства, которую так ценят в Академическом, поддерживается как самими жителями, так и комплексом специальных мероприятий, организуемых в районе", - рассказывают там.

О премии

В общенациональной премии "Приметы Городов" представлены уникальные девелоперские проекты, реализованные в регионах за последние 10 лет и доказавшие свою жизнеспособность. Премия вручается ежегодно в шести номинациях: реновация и реконструкция; общественное здание; новое жилое строительство; общественное пространство; новые курорты; лучшая идея для городского развития.

В каждой номинации может быть два победителя. Первого выбирает экспертный совет. В него входят представители именитых архитектурных бюро России, урбанисты, критики и специалисты по брендингу и развитию городов. Второго победителя определяют уже пользователи на сайте с помощью открытого голосования.

Проект из Екатеринбурга уже становился победителем премии "Приметы городов"

Самые яркие проекты будут представлены на XXII Международной выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва", а также в презентации российских городов, которые готовятся с помощью представителей Британской высшей школы дизайна, региональных архитекторов, журналистов, специалистов по истории и активных горожан.

Об "Академическом"

Как сообщал ранее ТАСС, в 2016 году Академический возглавил рейтинг проектов жилищного строительства по версии "Коммерсантъ-недвижимость". Проект также стал четвертым по масштабу инвестиционным проектом в России по версии агентства INFOLine, при этом по общему объему инвестиций "Академический" не имеет равных как в строительстве жилья, так и в гражданском строительстве России вообще. По итогам 2016 года Академический стал лидером просмотров в городе на портале N1 - одном из ведущих ресурсов по поиску и выбору жилья в России.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 350 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.



"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ Академический"

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