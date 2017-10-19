Деловая площадка Петербургского культурного форума примет около 1000 бизнесменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября 2017 г. /Пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума/. Остается один день до окончания регистрации бизнес-участников на деловую площадку VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 20 октября завершается формирование списков спикеров и гостей традиционного места притяжения ключевых фигур мира культуры, искусств и науки, представителей бизнеса и меценатов - Российского этнографического музея, где с 16 по 18 ноября пройдут мероприятия деловой составляющей культурного форума. Для участников сформирована обширная деловая повестка, включающая как классические форматы, такие как круглые столы, панельные дискуссии, церемонии подписания соглашений, так и специализированные сессии, мастер-классы в актуальном формате TED.

"Форум этого года особенный и отчасти амбициозный. Мы реализуем важные задачи: сделать не только интересный контент, собрать ведущих экспертов и ярких спикеров, но и увеличиваем количество мероприятий (2017 г. - 23, 2016 г. - 18). Деловая площадка примет около 1000 бизнесменов. Количество зарегистрированных участников уже на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также состоится не менее 60 церемоний подписания соглашений в области культуры между российскими и зарубежными организациями и учреждениями. Уверена, что деловая площадка этого года запомнится всем бизнес-участникам как платформа для профессионального диалога и эффективного нетворкинга", - подчеркивает руководитель деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума Кристина Трубинова.

Гостей Мраморного зала Российского этнографического музея ждет три ключевых направления, вокруг которых построена программа: "Инвестиции в культуру", "Культура и бизнес: синергия успеха" и "Инновации и культура". Всего в мероприятиях деловой площадки примут участие более 60 участников спикеров из разных сфер культуры и общества, в числе которых: Алиса Прудникова, глава дирекции регионального развития ГЦСИ - РОСИЗО, Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России, продюсер, Милена Орлова, главный редактор "The Art Newspaper Russia", Морин Фан, глава студии Baobab, Пекка Вильякайнен, старший советник президента фонда "Сколково", Андреа Карафа, основатель платформы ArtsUp. По сравнению с прошлым годом количество ожидаемых участников выросло почти на четверть.

Отдельно стоит выделить и открытый лекторий "Культура 2.0", снискавший большую популярность на форуме 2016 года. Второй специальный проект для профессионального и общественного потоков представлен презентациями и мастер-классами в формате TED от международных экспертов на актуальные темы развития культуры в эпоху цифровых технологий, инноваций и новых медиа. Среди спикеров "Культуры 2.0": Фабиен Ригалл, основатель проекта Secret Cinema, Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, художники творческой группы Recycle Group, Стефан Обермайер, композитор. Вход на мероприятия бесплатный при предварительной регистрации.

Традиционно в первый вечер - 16 ноября - откроет работу деловой площадки торжественная церемония вручения ежегодной общенациональной премии "Меценат года", учрежденной Министерством культуры РФ. Мероприятие объединит бизнесменов, представителей культурного сообщества и известных людей России и Санкт-Петербурга. Ярким аккордом премии станут выступления народного артиста России Игоря Бутмана и одного из самых ожидаемых гостей форума "молодого Моцарта" Стефана Обермайера.

Работа деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума продлится три дня - с 16 по 18 ноября. Регистрация и прием заявок на участие завершается 20 октября - https://reg.culturalforum.ru/register/professional/

О форуме

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Организаторы форума - Правительство Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Форум развивается параллельно в двух потоках - профессиональном и общественном - и трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Деловая программа форума представлена работой 14 секций, руководителями которых из года в год становятся выдающиеся отечественные деятели культуры, формирующие повестку дня и направления секционных дискуссий. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.

В ходе форума будут вручены премии: "Меценат года" - за наиболее весомый вклад в поддержку культурных проектов, Премия имени Анатолия Луначарского - уникальная награда, присуждающаяся работникам культуры нетворческих специальностей.

Дополнительная информация для СМИ:

Пресс-служба деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума

Email:

business@culturalforum.ru