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Глава ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поздравил авиадиспетчеров с профессиональным праздником

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20 октября, 10:20 UTC+3

Единовременно под управлением российских авиадиспетчеров находятся более 1000 воздушных судов, в год обслуживается до 1,5 млн полетов

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© Госкорпорация ОРВД

Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко поздравил отечественных авиадиспетчеров с их профессиональным праздником.

"Являясь важнейшей движущей силой нашей Корпорации, вы с честью делаете свою сложную, ответственную, исключительно важную и нужную для всей России работу. На ваших плечах лежит серьезная ответственность за обеспечение безопасности воздушного движения, что требует не только совершенного владения профессиональными навыками, но и серьезной психологической подготовки. Вы профессионалы особого склада. Ежедневно под колоссальной нагрузкой и при постоянно меняющейся воздушной обстановке вы своим трудом доказываете, что авиация - действительно самый безопасный вид транспорта", - говорится в праздничном обращении руководителя ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Стоит отметить, что абсолютное большинство диспетчеров управления воздушным движением в России являются сотрудниками ГК ОрВД. Лишь у отдельных аэропортов и аэродромов есть собственные авиадиспетчерские службы. Единовременно под управлением российских авиадиспетчеров находятся более одной тысячи воздушных судов, в год обслуживается до 1,5 млн полетов. Приоритетом работы авиационных диспетчеров является обеспечение безопасности и регулярность полетов.

Международный день авиадиспетчера отмечается во всем мире 20 октября. Дата выбрана потому, что в 1961 году именно в этот день в Амстердаме была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие является основополагающим с точки зрения приведения управления грузовыми и пассажирскими авиационными перевозками к единому стандарту в разных странах мира.

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