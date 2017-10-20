Ведущие эксперты оценят фильмы фестиваля ВГИК

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФПолитика 20 октября, 11:13
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября 2017 г. /ВГИК/. Отборочная комиссия допустила к смотру экспертов 35 фильмов. Общая продолжительность киноработ составит 10 часов.
Профессиональное жюри начнет просмотр фильмов, рекомендованных отборочной комиссией 23 октября. 25 октября состоится официальной церемонии открытия I этапа 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК.
По итогам 1 этапа фестиваля ВГИК будут определены победители, чьи работы представят Россию на втором, международном этапе фестиваля. Победителей определят в 15 номинациях. Среди них: лучший игровой, документальный, анимационный, мультимедийный фильмы. Всего в международный киноконкурс попадут четыре студенческие киноленты.
Работа отборочной комиссии I этапа началась 16 октября. К смотру были заявлены 117 фильмов, рекомендованных кафедрами ВГИКа. Общий хронометраж представленных работ в начале этапа составил 29 часов.
Председателем профессионального жюри I этапа станет режиссер игрового кино Юсуп Разыков, кроме него в состав жюри вошли: режиссер игрового кино Виталий Суслин, режиссер-документалист Анастасия Тарасова, продюсер Георгий Шабанов, оператор Владислав Опельянц, режиссер анимации Владимир Наумов, кинообозреватель Дмитрий Теткин и звукорежиссер Михаил Буянов.
Одновременно с показом фильмов во ВГИКе, работы студентов ВГИКа смогут увидеть зрители на 14 площадках в Москве и почти 125 площадках в 27 городах России. На всех площадках пройдет голосование. По его результатам будет определен фильм-победитель зрительских симпатий.
Напомним, фестиваль ВГИК состоит из трех конкурсных программ и проводится в два этапа. Первый из них - конкурс студенческих фильмов ВГИКа продлится до 27 октября.
Международный конкурс студенческих фильмов и XII Международный театральный конкурс в рамках фестиваля ВГИК пройдет с 13 по 17 ноября.
37 Международный студенческий фестиваль ВГИК проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.
Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 25 октября в новом киноконцертном зале ВГИК по адресу: ул. Вильгельма Пика, д. 3, начало в 16.00.
Дополнительная информация, аккредитация СМИ:
Елена Барханская
+7 (915)307 1475
+7 (499)143 9289
Юлия Жарук
+7 (925)633 4151