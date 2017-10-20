Ведущие эксперты оценят фильмы фестиваля ВГИК

МОСКВА, 20 октября 2017 г. /ВГИК/. Отборочная комиссия допустила к смотру экспертов 35 фильмов. Общая продолжительность киноработ составит 10 часов.

Профессиональное жюри начнет просмотр фильмов, рекомендованных отборочной комиссией 23 октября. 25 октября состоится официальной церемонии открытия I этапа 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК.

По итогам 1 этапа фестиваля ВГИК будут определены победители, чьи работы представят Россию на втором, международном этапе фестиваля. Победителей определят в 15 номинациях. Среди них: лучший игровой, документальный, анимационный, мультимедийный фильмы. Всего в международный киноконкурс попадут четыре студенческие киноленты.

Работа отборочной комиссии I этапа началась 16 октября. К смотру были заявлены 117 фильмов, рекомендованных кафедрами ВГИКа. Общий хронометраж представленных работ в начале этапа составил 29 часов.

Председателем профессионального жюри I этапа станет режиссер игрового кино Юсуп Разыков, кроме него в состав жюри вошли: режиссер игрового кино Виталий Суслин, режиссер-документалист Анастасия Тарасова, продюсер Георгий Шабанов, оператор Владислав Опельянц, режиссер анимации Владимир Наумов, кинообозреватель Дмитрий Теткин и звукорежиссер Михаил Буянов.

Одновременно с показом фильмов во ВГИКе, работы студентов ВГИКа смогут увидеть зрители на 14 площадках в Москве и почти 125 площадках в 27 городах России. На всех площадках пройдет голосование. По его результатам будет определен фильм-победитель зрительских симпатий.

Напомним, фестиваль ВГИК состоит из трех конкурсных программ и проводится в два этапа. Первый из них - конкурс студенческих фильмов ВГИКа продлится до 27 октября.

Международный конкурс студенческих фильмов и XII Международный театральный конкурс в рамках фестиваля ВГИК пройдет с 13 по 17 ноября.

37 Международный студенческий фестиваль ВГИК проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 25 октября в новом киноконцертном зале ВГИК по адресу: ул. Вильгельма Пика, д. 3, начало в 16.00.

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