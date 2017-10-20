Руководство "Корпорации развития" готово привлекать инвестиции в проекты на Урале

ТАСС, 20 октября. Акционерное общество "Корпорация развития" готово начать поиск и привлечение инвесторов в регионы Уральского федерального округа (УрФО), но пока вынуждено работать исключительно по уже существующим инвестпроектам, которые были заключены до декабря 2016 года. Причина - ограничение полномочий исполняющего обязанности генерального директора, сообщили в пятницу в корпорации.

"Согласно протоколу наблюдательного совета "Корпорации развития" от 23 декабря 2016 года, было принято решение, что и.о. руководителя Сергей Новицкий не имеет права вести переговоры по участию в новых проектах. Также введен еще ряд ограничений, в частности, без одобрения набсовета запрещено заключать соглашения о намерениях, выдавать и получать займы, приобретать или продавать имущество на сумму более 10 млн рублей. Данное решение существенно осложняет организацию производственно-хозяйственной и финансовой деятельности", - сказали там.

По мнению руководства корпорации, снятие ограничений позволит регионам Урала и "Корпорации развития" объединить усилия и навыки по привлечению новых инвесторов. "Для сравнения, в сентябре текущего года Корпорация развития Дальнего Востока подписала 22 соглашения на сумму более 1,6 трлн рублей, средства будут вкладываться в территории опережающего развития (ТОР), например, в Приморском крае планируется создать нефтеперерабатывающие производства за 660 млрд рублей. В свою очередь, на Урале ведется активная работа по присвоению статуса ТОР городам. Только в Свердловской области следом за Краснотурьинском планируется вдохнуть новую жизнь в пять населенных пунктов - Асбест, Нижний Тагил, Серов, Качканар и Красноуральск. Помощь со стороны новой профессиональной команды "Корпорации развития" позволит эффективно проводить переговоры с потенциальными инвесторами", - пояснили в "Корпорации развития".

"Корпорация настроена на открытость и прозрачность выполнения всех обязательств перед акционерами. А именно, на каждом заседании наблюдательного совета и.о. гендиректора предоставляет отчет о проделанной работе по действующим инвестпроектам и исполнению поручений", - уточнили там.

За короткий промежуток времени "Корпорацией развития" запущен план по реанимации проекта "Полярный кварц" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, проведена оптимизация деятельности (вдвое сокращены расходы на аренду офисов, готовится к продаже невостребованное имущество), принято решение о выходе из пяти нерентабельных проектов. В рамках создания объектов инфраструктуры нефтепровода "Заполярье-Пурпе" (Ямало-Ненецкий автономный округ) готовится к сдаче многоквартирный девятиэтажный жилой дом в Новом Уренгое, там же возводятся спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад, строятся канализационно-очистные сооружения в районе поселке Коротчаево и полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов в Тазовском районе.

"Стоит отметить, что руководит "Корпорацией развития" опытный управленец и строитель", - подчеркнули в корпорации. Сергей Новицкий назначен исполняющим обязанности генерального директора 9 ноября 2016 года, до этого он более 20 лет работал в дочерних структурах "Газпрома", занимаясь строительством системы магистральных газопроводов "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", "Бованенково-Ухта" и других. Также Новицкий ранее занимался возведением объектов автозаводов "КамАЗ" и "Атоммаш", автодороги "Тамбов-Пенза", "Чита-Забайкальск", Владикавказского вагоноремонтного завода, нефтеналивных терминалов и других важных для страны объектов.



Планируется, что вопрос об изменении статуса генерального директора "Корпорации развития" будет рассмотрен на ближайшем заседании наблюдательного совета.