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"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"

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20 октября, 10:56 UTC+3

Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 300 человек из 50 организаций столицы Татарстана

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

Холдинг "Швабе" принял участие в первом корпоративном забеге "Кросс корпораций", который проходил в сентябре в Казани на территории поселка Залесный. В данном мероприятии приняли участие более 300 человек из 50 организаций столицы Татарстана.

Участниками проекта стали специалисты предприятия холдинга - "Швабе - Технологическая лаборатория". Соревнование представляло собой командный забег по пересеченной местности протяженностью 3 км с преодолением 12 препятствий различного уровня сложности: барьер, ров, стена, веревочная переправа и другие.

"Городской корпоративный забег позволил нашим сотрудникам не только продемонстрировать свои физические возможности, но и проявить командный дух и взаимовыручку при прохождении полосы препятствий. Это, безусловно, полезное и важное социальное мероприятие, поэтому в следующем году мы обязательно снова примем участие в соревновании", - отметил генеральный директор "Швабе - Технологическая лаборатория" Федор Броун.

Организаторами первого корпоративного забега выступили мэрия Казани, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и региональные общественные организации. Особенностью данного мероприятия является состав участников, среди которых не профессиональные спортсмены, а обычные работники предприятий.

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