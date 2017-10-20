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"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
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Холдинг "Швабе" принял участие в первом корпоративном забеге "Кросс корпораций", который проходил в сентябре в Казани на территории поселка Залесный. В данном мероприятии приняли участие более 300 человек из 50 организаций столицы Татарстана.
Участниками проекта стали специалисты предприятия холдинга - "Швабе - Технологическая лаборатория". Соревнование представляло собой командный забег по пересеченной местности протяженностью 3 км с преодолением 12 препятствий различного уровня сложности: барьер, ров, стена, веревочная переправа и другие.
"Городской корпоративный забег позволил нашим сотрудникам не только продемонстрировать свои физические возможности, но и проявить командный дух и взаимовыручку при прохождении полосы препятствий. Это, безусловно, полезное и важное социальное мероприятие, поэтому в следующем году мы обязательно снова примем участие в соревновании", - отметил генеральный директор "Швабе - Технологическая лаборатория" Федор Броун.
Организаторами первого корпоративного забега выступили мэрия Казани, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и региональные общественные организации. Особенностью данного мероприятия является состав участников, среди которых не профессиональные спортсмены, а обычные работники предприятий.