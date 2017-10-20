Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯ

Новости партнеров
20 октября, 11:09 UTC+3

Мероприятие открылось премьерным показом фильма Александра Шейна "ВМАЯКОВСКИЙ"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© TERRITORIЯ

МОСКВА, 20 октября. XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯ открылся в Театре наций. Он начался премьерным показом фильма Александра Шейна "ВМАЯКОВСКИЙ". Гостями премьеры стали Василий Церетели, Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили, Михаил Каменский, Михаил Ефремов, Дмитрий Оскес и другие.

Открытие прошло при поддержке легендарного армянского коньяка АРАРАТ - все гости могли насладиться эксклюзивным коктейлем "ВМАЯКОВСКИЙ", разработанным по случаю премьеры.

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" - это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Философ Борис Гройс о картине "ВМАЯКОВСКИЙ": "В фильме Александра Шейна убедительно показана драма одиночества поэта внутри ситуации социального успеха. Фильм этот не только о Маяковском, но скорее о парадигматической судьбе поэта и художника в эпоху культурных и социальных разломов".

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" - центральная часть междисциплинарного проекта "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ", который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX-XXI веков.

В рамках проекта уже вышли документальный фильм "Тимур Новиков. Ноль объект" (2014: участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 10 в Санкт-Петербурге), фильм-танец "Лаканично" (2016; участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 11 в Цюрихе), выставка "Передаем сигналы точного времени" (2017, ЦСИ "Винзавод"), а также осуществляется выпуск международного междисциплинарного периодического издания - газеты "Aperto" (с 2016; на русском и английском языках).

В феврале 2018 года в Государственной Третьяковской галерее откроется мультимедийный экспозиционный проект "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ" - перемещенное в реальность иллюзорное пространство архива и фильма. Зритель приходет в это пространство не только для того, чтобы посмотреть фильм, но и для того, чтобы оказаться "в" - внутри Маяковского. Зритель совершит путешествие по Маяковскому (человеку и фильму). Другими словами, зрителю предлагается не только зрелище, но, прежде всего, экзистенциальный опыт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
4
Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама