В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯ

МОСКВА, 20 октября. XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯ открылся в Театре наций. Он начался премьерным показом фильма Александра Шейна "ВМАЯКОВСКИЙ". Гостями премьеры стали Василий Церетели, Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили, Михаил Каменский, Михаил Ефремов, Дмитрий Оскес и другие.

Открытие прошло при поддержке легендарного армянского коньяка АРАРАТ - все гости могли насладиться эксклюзивным коктейлем "ВМАЯКОВСКИЙ", разработанным по случаю премьеры.

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" - это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Философ Борис Гройс о картине "ВМАЯКОВСКИЙ": "В фильме Александра Шейна убедительно показана драма одиночества поэта внутри ситуации социального успеха. Фильм этот не только о Маяковском, но скорее о парадигматической судьбе поэта и художника в эпоху культурных и социальных разломов".

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" - центральная часть междисциплинарного проекта "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ", который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX-XXI веков.

В рамках проекта уже вышли документальный фильм "Тимур Новиков. Ноль объект" (2014: участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 10 в Санкт-Петербурге), фильм-танец "Лаканично" (2016; участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 11 в Цюрихе), выставка "Передаем сигналы точного времени" (2017, ЦСИ "Винзавод"), а также осуществляется выпуск международного междисциплинарного периодического издания - газеты "Aperto" (с 2016; на русском и английском языках).

В феврале 2018 года в Государственной Третьяковской галерее откроется мультимедийный экспозиционный проект "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ" - перемещенное в реальность иллюзорное пространство архива и фильма. Зритель приходет в это пространство не только для того, чтобы посмотреть фильм, но и для того, чтобы оказаться "в" - внутри Маяковского. Зритель совершит путешествие по Маяковскому (человеку и фильму). Другими словами, зрителю предлагается не только зрелище, но, прежде всего, экзистенциальный опыт.