В Москве завершился форум "Открытые инновации"

МОСКВА, 20 октября /Форум "Открытые инновации"/. VI форум стал рекордным по всем показателям, собрав 18200 участников из 98 стран. В течение трех тематических дней, посвященных бизнесу, государству и обществу, состоялись выступления 650 спикеров.

В рамках деловой программы форума и в пресс-центре было подписано 42 соглашения, в том числе 24 соглашения с участием Фонда "Сколково". Причем часть соглашений касается инфраструктурных проектов на миллиарды рублей, таких, например, как построение в "Сколково" сети 5G, а часть предполагает прямые денежные инвестиции на сотни миллионов рублей - соглашение между ВЭБом и ФРИИ на 200 млн рублей или соглашение между компанией IBS и "Венчурный Фонд Сколково - ИТ I" на 100 млн рублей.

На форуме проведено 911 деловых встреч, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Работу "Открытых инноваций" освещали более 1000 представителей СМИ. 1500 человек посетили лаборатории и офисы резидентов.

Гостями форума стали футурологи с мировыми именами, государственные деятели, профессора крупнейших мировых бизнес-школ, технологические евангелисты и ведущие эксперты в области управления, стартаперы и IT-предприниматели.

В работе форума принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, открыв пленарное заседание "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство", посвященное национальным стратегиям и роли государства в цифровой экономике.

"Цифровизация не только меняет образ жизни людей, но и принципы работы традиционных отраслей экономики: энергетики, транспорта, машиностроения. Цифровая экономика окружает нас в прямом и переносном смысле. Смартфоны, мобильный интернет, общение в социальных сетях, e-commerce, электронные платежи - все это часть современного образа жизни. Обработка данных позволяет не только предсказывать поведение потребителей, но и строить новые бизнес-модели, которые трансформируют целые рынки", - заявил в своем выступлении Дмитрий Медведев.

Работу первого дня форума открыли заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Открытые инновации" - реальная возможность для всех участников форума найти необходимые контакты и инвестиции. Правительство готово поддерживать инновации, обеспечивать устойчивый рост и стать партнером для общества и бизнеса", - сказал Аркадий Дворкович.

Хедлайнером первого дня работы форума стал известный физик и футуролог Митио Каку, который выступил на панельной дискуссии "Прикладные квантовые технологии. Как меняется мир?" с прогнозом того, как наша жизнь изменится в ближайшие десятилетия.

"Развитие квантовых компьютеров позволит нам пересылать свои эмоции и чувства через сети. Новый интернет станет сетью, который будет связывать один человеческий мозг с другим без посредников", - считает Митио Каку.

В своем выступлении в рамках пленарного заседания "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство" председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма отметил, что электронная экономика сотрет границы и позволит новому поколению найти свое место в меняющемся мире.

Лучшие практики развития интеллектуальных городских систем обсуждались во время партнерской конференции "Smart Cities. Россия - Сингапур" и панельных дискуссий, посвященных роли государства и бизнеса в развитии "умных" технологий.

По словам первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, опыт Сингапура важен для России прежде всего в области создания безопасной и комфортной городской среды, повышения качества услуг и жизни горожан. Российские мегаполисы активно перенимают стандарты по образованию и здравоохранению, принятые в уникальном городе-государстве, отметил Игорь Шувалов.

Практические механизмы взаимодействия и перспективы разработки цифровых технологий в Российской Федерации обсуждались на круглом столе "Цифровая экономика. Формирование технологических заделов". По словам генерального директора Российской венчурной компании Александра Повалко, формирование технологических заделов и развитие исследовательских компетенций является одним из ключевых направлений развития программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Одна из целей программы - создание платформы, которая обеспечит исследовательские коллаборации и соберет компетентные команды из представителей различных сфер.

Кульминацией заключительного дня "Открытых инноваций" стала пресс-конференция робота-андроида Софии, выступившей вместе с одним из своих создателей Беном Герцелем из компании SingularityNet. София ответила на вопросы журналистов и прокомментировала опасения Дмитрия Медведева о том, что искусственный интеллект может обнулить мозги человечества:

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов и искусственного интеллекта. Не могу не ответить на ваши опасения. Будучи человекоподобным роботом, могу с уверенностью сказать, что вам совершенно не о чем беспокоиться".

Перспективы мира киборгов и роботов обсудили участники паблик-толка "Человек дополненный. Супергерои меняют мир". Известный японский робототехник профессор Хироси Исигуро продемонстрировал собственного робота-андроида, который поприветствовал аудиторию. "В будущем роботы станут частью жизни. Использование роботов уже переходит в практическую плоскость. Но мы можем создать человеко-роботическое общество", - сказал профессор Исигуро.

Участники ток-шоу "Цифровое = массовое. Технологии для культуры" представили свой опыт использования современных решений и перспективные разработки в области культуры. В ходе ток-шоу директор по рекламе и маркетингу компании "Яндекс" Дмитрий Степанов рассказал о технологической платформе "Большой музей", бета-версия которого начнет работу в декабре 2017 года. "Музеи из хранилищ информации превратятся в производителей контента и будут функционировать так же, как работают сегодня медиа", - считает Дмитрий Степанов.

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Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657