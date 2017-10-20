Продлен срок подачи заявок на конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты"

МОСКВА, 20 октября 2017 г. /Аналитический центр при Правительстве РФ/. Организационный комитет внес коррективы в сроки проведения этапов конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017". Этап сбора и обработки заявок должен был завершиться 15 октября. В соответствии с принятым решением потенциальные участники могут подавать заявки всю следующую неделю - вплоть до 29 октября 2017 года.

Конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017" проводится с 15 мая 2017 года по 25 января 2018 года. Его основная задача - способствовать созданию, выявлению и распространению информационно-аналитических инструментов с целью повышения качества и обоснованности управленческих решений.

В конкурсе участвуют разработчики программных решений, которые могут быть использованы в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, аналитических служб, ситуационных центров и проектных офисов, а также должностных лиц, ответственных за принятие управленческих решений.

В ходе конкурса состоятся 20 экспертных мероприятий, на которых специалисты смогут обсудить наиболее эффективные технологические платформы, аналитические решения и инструменты, направленные на улучшение госуправления.

Среди особенностей конкурса - широкий спектр номинаций, коллегиальное (на межведомственной основе) определение победителей, дополнительные возможности продвижения и развития для разработчиков программных решений, высокая заинтересованность в проекте органов власти и экспертного сообщества

Представительное жюри возглавляет директор Департамента информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации Владислав Федулов.

С отчетом "Итоги конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2016" можно ознакомиться здесь.