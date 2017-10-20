Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УГМК и фонд "Дети России" проведут финал спортивно-развлекательного шоу "Семь-Я"

Новости партнеров
20 октября, 11:29 UTC+3

За звание "Самая спортивная семья УГМК" боролись 33 команды Урала, Сибири, Башкирии, Алтая, Оренбуржья и Кавказа, в каждой из которых папа, мама и двое детей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Благотворительный фонд «Дети России»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Дети России" и Уральская горно-металлургическая компания празднуют свой 18-й день рождения. Как сообщают в пресс-службе УГМК, в субботу в 14.00 шесть самых азартных, быстрых и ловких семей Урала, Оренбуржья и Алтая соберутся во Дворце спорта УГМК (г.Верхняя Пышма Свердловской области) для того, чтобы определить самую спортивную семью. 

На этот раз главная площадка состязаний превратится в Страну Снов, а проводниками в этом путешествии выступят артисты Королевского цирка Гии Эрадзе. "В нашем праздничном шоу мы решили заглянуть за горизонт и совершить путешествие в мир сновидений. Но праздник будет азартным, динамичным, ярким и зрелищным, поэтому уснуть не получится", - говорит директор БФ "Дети России" Юлия Нутенко. 

За 18 лет истории "Семьи" участники и зрители попадали в атмосферу южного карнавала, заморских стран, магии, бушующей водной стихии и космических приключений. В этом году праздник вновь преобразится. "Мастера иллюзии предстанут в разных образах и помогут попасть в атмосферу волшебного маскарада. Свои способности придется проявить и семьям - из бегунов перевоплощаться в метких стрелков, а затем нырять в огромный лабиринт. В общей сложности командам предстоит преодолеть четыре эстафетных этапа", - рассказали организаторы.

Определять сильнейшего будет строгое компетентное жюри, состоящее из известных спортсменов и тренеров. В судейской коллегии нынешнего созыва дебютирует один из самых популярных игроков екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев. А компанию ему составят финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, вице-чемпионка Олимпийских игр 2004 года, многократная чемпионка мира и Европы, легкоатлетка Олеся Красномовец, главный тренер КНТ УГМК Татьяна Кутергина, экс-баскетболистка УГМК, а ныне тренер ДЮСШ "УГМК-Юниор", чемпионка Евролиги Елена Кузьмина. 

Спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я" проводится с 2000 года. В прошлом году за право выйти в финал конкурса "Самая спортивная семья УГМК" боролись также 33 команды. 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
2
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
5
Самое важное из нового регламента ГИБДД
6
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
7
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама