УГМК и фонд "Дети России" проведут финал спортивно-развлекательного шоу "Семь-Я"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Дети России" и Уральская горно-металлургическая компания празднуют свой 18-й день рождения. Как сообщают в пресс-службе УГМК, в субботу в 14.00 шесть самых азартных, быстрых и ловких семей Урала, Оренбуржья и Алтая соберутся во Дворце спорта УГМК (г.Верхняя Пышма Свердловской области) для того, чтобы определить самую спортивную семью.

На этот раз главная площадка состязаний превратится в Страну Снов, а проводниками в этом путешествии выступят артисты Королевского цирка Гии Эрадзе. "В нашем праздничном шоу мы решили заглянуть за горизонт и совершить путешествие в мир сновидений. Но праздник будет азартным, динамичным, ярким и зрелищным, поэтому уснуть не получится", - говорит директор БФ "Дети России" Юлия Нутенко.

За 18 лет истории "Семьи" участники и зрители попадали в атмосферу южного карнавала, заморских стран, магии, бушующей водной стихии и космических приключений. В этом году праздник вновь преобразится. "Мастера иллюзии предстанут в разных образах и помогут попасть в атмосферу волшебного маскарада. Свои способности придется проявить и семьям - из бегунов перевоплощаться в метких стрелков, а затем нырять в огромный лабиринт. В общей сложности командам предстоит преодолеть четыре эстафетных этапа", - рассказали организаторы.

Определять сильнейшего будет строгое компетентное жюри, состоящее из известных спортсменов и тренеров. В судейской коллегии нынешнего созыва дебютирует один из самых популярных игроков екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев. А компанию ему составят финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, вице-чемпионка Олимпийских игр 2004 года, многократная чемпионка мира и Европы, легкоатлетка Олеся Красномовец, главный тренер КНТ УГМК Татьяна Кутергина, экс-баскетболистка УГМК, а ныне тренер ДЮСШ "УГМК-Юниор", чемпионка Евролиги Елена Кузьмина.

Спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я" проводится с 2000 года. В прошлом году за право выйти в финал конкурса "Самая спортивная семья УГМК" боролись также 33 команды.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.