Сотрудники "Швабе" удостоены наград Госсовета Татарстана

Специалистам холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех вручены благодарственные письма Государственного Совета Республики Татарстан. Награды отмечают их существенный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Награды вручены пятерым работникам предприятия холдинга "Швабе" - Государственного института прикладной оптики (ГИПО) - ведущему инженеру-электронику Николаю Елагину, фрезеровщику Александру Хорькову, начальнику бюро расчетов и заработной платы Ларисе Ульяниной, начальнику сектора Андрею Николаеву и оптику-механику Владимиру Рубцову. Церемония награждения приурочена к 60-летию института.

"Заслуги наших специалистов в оптической отрасли, их существенный вклад в развитие промышленного сектора региона многократно были отмечены высокими региональными и федеральными наградами. Этот год является для ГИПО юбилейным, и для нас имеет большое значение признание достижений нашего трудового коллектива Государственным Советом республики, что способствует повышению сплоченности и мотивации трудового коллектива", - отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.

Николай Елагин, работающий в ГИПО с 1986 года, является специалистом в области создания прецизионных электронных систем оптико-электронных приборов. На текущий момент он занимает должность ведущего инженера-электроника. Все разработки Николая Игоревича отличаются оригинальностью технических решений и применением самой передовой элементной базы. Заслуги специалиста в сфере создания тепловизионных приборов не раз отмечались наградами, в том числе нагрудным знаком "Профессиональный инженер России". Его имя включено в реестр профессиональных инженеров России.

В свою очередь, фрезеровщик 6-го разряда Александр Хорьков занимается фрезерными работами высшей сложности при изготовлении деталей тепловизионных прицелов противотанковых комплексов. За многолетнюю историю своей трудовой деятельности, начиная с 1972 года, он неоднократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями ГИПО. В 2001 году был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества".

Под руководством Ларисы Ульяниной расчетное бюро бухгалтерии предприятия в 2003-2004 годах при переводе процесса бухгалтерского учета на автоматизированные расчеты проделало большую работу по постановке задач и доработке программного обеспечения под условия предприятия. За свои усилия Лариса Николаевна была награждена почетной грамотой ГИПО и почетной грамотой администрации Советского района г. Казани.

Поступивший на работу в ГИПО в 2002 году Андрей Николаев внес значительный вклад в создание образцов тепловизионной техники, конкурентоспособной на мировом рынке вооружения. На текущий момент он, находясь в должности начальника сектора, является ведущим специалистом в области разработки микросканирующих систем для тепловизионных каналов. Андрей Викторович является лауреатом Всероссийского конкурса "Инженер года - 2013", по результатам которого ему присвоено звание "Профессиональный инженер России". А в 2015 году специалисту была объявлена благодарность Госкорпорации Ростех.

Также благодарственным письмом за большой вклад в создание новых образцов техники отмечен высокопрофессиональный специалист по сборке и юстировке оптико-механических изделий оптик-механик 6-го разряда Владимир Рубцов. За высокие результаты в трудовой деятельности Владимиру Викторовичу неоднократно вручались благодарности и почетные грамоты, а в 2016 году он был занесен на Доску почета ГИПО.

Напомним, ГИПО является научно-производственным центром федерального значения. Предприятие сосредоточено на комплексных исследованиях, а также разработке и производстве современных оптико-электронных систем.