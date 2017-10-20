Объем инвестиций в Липецкую область за пять лет составил 550 млрд рублей

Общий объем инвестиций в экономику Липецкой области за пять лет составил 550 млрд рублей, сообщил журналистам на брифинге заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

"За последние пять лет общий объем инвестиций в экономику области составил 550 млрд рублей, увеличившись с 93 млрд рублей в 2012 году до более 128 млрд рублей в 2016 году. А за девять месяцев этого года сумма превысила около 100 млрд рублей", - сказал Андрей Козодеров.

По его словам, за последние 12 лет в регионе заработало 117 новых современных крупных и средних производств. В 2017 году запущены семь предприятий с заявленным объемом инвестиций более 10 млрд рублей, на них созданы около 2 тыс. новых рабочих мест. До конца года планируется открыть еще три крупных предприятия.

"Сегодня Липецкая область - это динамично развивающийся регион, стабильность и устойчивость экономики которого подтверждена зарубежным рейтинговым агентством Fitch Ratings и отечественным АКРА. Высокие показатели деловой активности достигнуты, в том числе, за счет создания в области уникальной трехуровневой системы привлечения инвестиций, которая способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Именно это направление является приоритетным для нас", - подчеркнул замглавы администрации Липецкой области.

Андрей Козодеров добавил, что на увеличение потока инвестиций в регион могут повлиять средства массовой информации, поэтому будет проводиться "регулярный открытый диалог с представителями специализированных СМИ".

"По опыту реализации целого ряда инвестиционных проектов мы знаем, что их значимость для экономики области многократно возрастает, когда они становятся предметом освещения в СМИ. Рассказ об успехе одного инвестора привлекает внимание десяти потенциальных, которые могут прийти в область с новыми идеями и интересными проектами. Поэтому мы очень рассчитываем, что именно журналисты смогут выступить в роли компетентных аналитиков и специалистов по Липецкой области, объективно и на конкретных примерах готовых рассказать об имеющихся у нас возможностях для бизнеса", - пояснила начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Наталья Демьянова.

Как отметил глава региона Олег Королев, процесс формирования благоприятного делового климата - это большой комплекс работ, требующий грамотного управления. "Если обеспечен высокий уровень инвестиционной привлекательности с отсутствием коррупции, с уважительным отношением к самому процессу инвестирования, к его важности, если создана обстановка открытости всех дверей для каждого, кто желает войти с инвестициями в регион, если есть умение оперативно решать возникающие вопросы, умение удержать ситуацию в постоянстве своем с точки зрения преемственности формирования инвестиционной привлекательности, то инвестиции пойдут", - считает Олег Королев.

1 ноября в Липецке откроется XIII международная инвестиционная конференция "Липецкая область: развитие через инвестиции". Об опыте реализации инвестиционных проектов расскажут представители ведущих компаний, участники форума посетят особую экономическую зону "Липецк", познакомятся с объектами туристско-рекреационной зоны "Елец". Кроме того, программа конференции расширится за счет нового формата - тематического квеста "Область сокровищ" по мотивам произведения Роберта Стивенсона.