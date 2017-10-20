Технологии онлайн-бронирования обсудят на турфоруме "Открытый Крым"

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ЯЛТА, 20 октября 2017 г. /Пресс-служба Минтуризма РК/. В рамках V туристского форума "Открытый Крым" 2 ноября 2017 года состоится дискуссионная панель, на которой обсудят новые технологии онлайн-бронирования как эффективный инструмент продвижения гостиничных услуг.
В ходе дискуссии крымские отельеры и представители онлайн-туристических агентств (ОТА): travelline, ozon.travel, tvil.ru, IQtrip.ru, Профи.тревел поднимут вопросы схемы продаж путевок и номеров гостиниц России, проблемы взаимодействия объектов размещения и ОТА, обсудят, что выгоднее: прямые продажи или продажи через ОТА, каким должно быть агентское вознаграждение, новые проекты интернет-бронирования на полуострове, а также выработают совместные решения по данному направлению.
Желающим принять участие в дискуссионной панели необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.
Напомним, деловая программа форума запланирована на 2-3 ноября 2017 года. Делегатов ждут пленарное заседание, дискуссионные панели, обучающие мероприятия. Кроме того, параллельно с турфорумом будет работать выставка "Открытый Крым - 2017", организатором которой выступает государственное унитарное предприятие "Крымский туристский центр".