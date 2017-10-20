Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Технологии онлайн-бронирования обсудят на турфоруме "Открытый Крым"

Новости партнеров
20 октября, 14:51 UTC+3

Дискуссионная панель по данному вопросу пройдет 2 ноября 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 октября 2017 г. /Пресс-служба Минтуризма РК/. В рамках V туристского форума "Открытый Крым" 2 ноября 2017 года состоится дискуссионная панель, на которой обсудят новые технологии онлайн-бронирования как эффективный инструмент продвижения гостиничных услуг.

В ходе дискуссии крымские отельеры и представители онлайн-туристических агентств (ОТА): travelline, ozon.travel, tvil.ru, IQtrip.ru, Профи.тревел поднимут вопросы схемы продаж путевок и номеров гостиниц России, проблемы взаимодействия объектов размещения и ОТА, обсудят, что выгоднее: прямые продажи или продажи через ОТА, каким должно быть агентское вознаграждение, новые проекты интернет-бронирования на полуострове, а также выработают совместные решения по данному направлению.

Желающим принять участие в дискуссионной панели необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.

Напомним, деловая программа форума запланирована на 2-3 ноября 2017 года. Делегатов ждут пленарное заседание, дискуссионные панели, обучающие мероприятия. Кроме того, параллельно с турфорумом будет работать выставка "Открытый Крым - 2017", организатором которой выступает государственное унитарное предприятие "Крымский туристский центр".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама