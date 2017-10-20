Программы РАНХиГС вошли в топ-100 мирового рейтинга бизнес-образования Financial Times

МОСКВА, 20 октября /РАНХиГС/. Две программы МВА и EMBA Президентской академии единственные в российском образовании вновь вошли в мировой рейтинг программ MBA и EMBA Financial Times - 2017 и повысили свои позиции.

Совместная российско-французская программа MBA Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС с Гренобльской высшей школой бизнеса заняла 54 место мирового рейтинга. Программа EMBA ИБДА РАНХиГС, реализуемая совместно со Школой менеджмента Университета Антверпена - на 80 месте.

Гренобльская программа MBA РАНХиГС (Grenoble Graduate School of Business) демонстрирует наилучшую позитивную динамику в рейтинге среди всех участников. Так, если в 2015 г. программа заняла 87 место, то в 2016-м - уже 67 место, а в этом году поднялась еще на 13 позиции. Таким образом, рост программы академии в рейтинге составил 33 позиции за два года.

Совместная российско-французская программа рассчитана на два года и предусматривает получение двух дипломов: это диплом MBA Grenoble Graduate School of Business и государственный диплом о высшем профессиональном образовании РФ с присвоением степени "Магистр менеджмента" ИБДА РАНХиГС. Обучение проходит на английском (75%) и русском (25%) языках.

Совместная российско-бельгийская программа Executive MBA РАНХиГС cо Школой менеджмента Университета Антверпена в этом году заняла 80 место и поднялась на девять позиций. Программа реализуется Институтом бизнеса и делового администрирования с 1998 г. Порядка тысячи выпускников программы работают на ключевых позициях в десятках успешных российских и зарубежных компаний. Успешно окончившие программы получают Европейский государственный диплом Школы менеджмента Университета Антверпена (Antwerp Management School, Бельгия), аккредитованной Министерством образования Бельгии. Обязательная часть учебного плана программы включает три зарубежных образовательных модуля в Китае, США и Бельгии. Занятия проводятся совместно с группой Executive МВА Антверпена в смешанных командах. Продолжительность обучения составляет 21 месяц.

Рейтинг газеты Financial Times является на сегодня самым авторитетным мировым рейтингом. При составлении рейтингов FT оценивает школы примерно по двадцати критериям, включая зарплату выпускников на третий год после окончания программы МВА; долю студентов, нашедших работу в течение трех месяцев после получения степени МВА. Учитывается качество исследовательских проектов; доля иностранных студентов; доля профессоров, имеющих степень PhD, и соотношение заработной платы до и после обучения. Для составления рейтинга Financial Times опрашиваются выпускники школ, окончившие учебные заведения три года назад. FT получает информацию непосредственно у бизнес-школ и проводит независимую экспертизу их исследовательской деятельности.

РАНХиГС имеет широкие зарубежные связи. Ежегодно до трети студентов Института бизнеса и делового администрирования нашей академии обучается в университетах-партнерах Англии, Франции, Германии, Испании, Бельгии и Голландии. По итогам они получают как российский государственный диплом, так и диплом (бакалавра или магистра) аккредитованного европейского университета. Программы MBA и EMBA для менеджеров занимают верхние строки во всех главных рейтингах страны. Программы МВА и Executive МВА ИБДА имеют международную аккредитацию АМВА International.

Обучение на совместных программах МВА и ЕМВА Президентской академии позволяет получить статусные дипломы. В РАНХиГС дают уникальные знания и практический опыт ведения бизнеса как в России, так и в Европе и мире. Слушатели выстраивают сеть личных связей и контактов с представителями бизнеса разных стран. Они востребованы на рынке и делают успешную карьеру в лучших российских и зарубежных компаниях. В 2017 году 10 слушателей и выпускников совместных программ ИБДА РАНХиГС вошли в рейтинг "Топ-1000 лучших менеджеров России" Ассоциации менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".

Контакты:

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru