Новую модель обслуживания пациентов хотят внедрить в 2018 году в 10 чувашских поликлиниках

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Новая модель обслуживания пациентов внедрят в 2018 году в десяти чувашских поликлиниках. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

«В 2018 году в качестве «пилотных» медицинских организаций, где будет реализована новая модель обслуживания пациентов, определены десять поликлиник – пять взрослых и пять детских - в Чебоксарах и Новочебоксарске», - сказал он.

Десять регионов

Чиновник напомнил, что Чувашия вместе в девятью другими регионами страны была определена в качестве площадки для реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Список «пилотных» территорий был утвержден протоколом заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Новая модель подразумевает создание пациентоориентированной медицинской организации, отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту и отсутствие очередей за счет правильной организации рабочих процессов персонала», - пояснил министр. Кроме того, в таких учреждениях должен делаться акцент на профилактические мероприятия в первичном звене здравоохранения.

Оценка работы

В первую очередь, по словам Викторова, в «пилотных» поликлиниках проведут оценку всех недостатков работы, чтобы выявить причины, мешающие эффективной работе врачей. Это позволит перераспределить нагрузку между врачами и средним медперсоналом. Кроме того, власти считают необходимым оптимизировать схему передвижения пациентов по зданию и разделять потоки больных и здоровых пациентов.

Также во всех участвующих в проекте поликлиниках внедрят системы электронного документооборота и автоматизированного мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи. Последняя позволит проанализировать сколько по факту проводит пациент в ожидании приема и насколько этот показатель отличается от установленных нормативов.

«С 2020 года предусмотрено планомерное тиражирование новой модели на другие медицинские организации со стопроцентным охватом проектом к концу 2022 году всех поликлиник республики», - заметил министр.

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о вопросах здравоохранения, отмечал, что «важнейшим условием повышения удовлетворенности пациентов является человеческие отношения между пациентом и врачом».