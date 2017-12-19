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Сотрудники компании "Квартал Триумфальный" рассказали об идеальной квартире бизнес-класса

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19 декабря, 18:35 UTC+3

Квартал представляет собой проект авторской застройки в Москве рядом с Кутузовским проспектом

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©  Жилой комплекс "Квартал Триумфальный"

Требования к планировочным решениям и квартирографии проекта определяются его концепцией и принадлежности к классу. Площади квартир, организация жилого пространства и спектр возможностей – все это зависит о того, какой уровень качественных и архитектурных решений планирует реализовать застройщик. В бизнес-сегменте требования к уровню комфорта значительно выше, и в этом можно убедиться на примере "Квартала Триумфальный".

Данный комплекс представляет собой проект авторской застройки рядом с Кутузовским проспектом. О высоком статусе места лучше всего говорит его окружение: совсем рядом элитные бутики, кафе, рестораны, магазины известных дизайнеров и образовательные учреждения, занимающие ведущие позиции в рейтингах. В их числе школа №1699 Управления делами Президента Российской Федерации. 

В шаговой доступности – Парк Победы, Матвеевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь", а также парк "Фили". Благоприятный экологический фон, связанный с близким расположением зеленых зон и скверов, также является важным преимуществом при выборе достойного жилья.  

Жилой комплекс "Квартал Триумфальный" относится к сегменту бизнес+, поэтому его отличительной особенностью является индивидуальный внешний облик. Ведущими архитекторами предложены эксклюзивные решения в дизайне здания и входных групп. Вестибюли и холлы "Квартала Триумфальный" будут отделаны мрамором, а для фасадов выбрана благородная шоколадно-бежевая гамма с элементами из натурального камня. Ночью дом будут эффектно смотреться благодаря стильной архитектурной подсветке.

В реализации – роскошные квартиры с высокими потолками и увеличенными оконными проемами, что соответствует интересам целевой аудитории. Уникальность проекта состоит в том, что на всех этажах открываются потрясающие виды на зеленый массив, а также Кутузовский проспект, Парк Победы и небоскребы делового комплекса. 

Во многих объектах, представленных сегодня на рынке, запроектированы небольшие квартиры, что ограничивает покупателей в реализации дизайнерских решений. Однако в "Квартале Триумфальный" значительную часть предложения составляют просторные варианты с отличными возможностями для творчества. Здесь представлены трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры от 142,9 м2 с панорамными лоджиями и витражным остеклением. В отличие от массовых сегментов, в новостройках класса бизнес и выше существенный спрос приходится на объекты большей площади.

Настоящее эксклюзивное предложение – видовые пентхаусы с собственной террасой. Такие квартиры создаются в ограниченном количестве. Если обратить внимание на "Квартал Триумфальный", то именно на такие пентхаусы приходится порядка 2% от общего количества предложений.  Собственные террасы можно отвести под лаунж-зоны с зимним садом, а большая жилая площадь вместит все, что нужно требовательному клиенту: спальни, собственный кабинет, комнату для приема гостей, просторную гардеробную и другие функциональные помещения.

Сейчас в проекте действуют уникальные акционные цены, которые позволят рассмотреть приобретение квартиры по стоимости от 193 000 рублей за квадратный метр. Кроме того, у покупателей есть прекрасная возможность воспользоваться специальным новогодним предложением: при покупке квартиры в "Квартале Триумфальный" в подарок предоставляется сертификат на скидку 20% от стоимости машино-места. 

По материалам сайта: http://kvartal-triumf.ru

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