Марина Суббота: "Увидеть Камчатку и умереть" - новый тренд

Камчатка - один из регионов Дальнего Востока, где на данный момент реализуются сразу два новых экономических режима - территория опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток. Властям полуострова удалось привлечь уже порядка 60 резидентов разного калибра, от мелких, готовых вложить несколько десятков миллионов рублей, до крупных иностранных инвесторов, готовых кроме своего бизнеса строить на полуострове дороги и социальные объекты.

С какими проблемами столкнулись власти региона при реализации этих проектов, что предстоит построить и какие изменения ждут жителей края, рассказала в интервью ТАСС заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.

- Марина Анатольевна, давайте начнем с подведения инвестиционных итогов за этот год?

- В 2016 году объем инвестиций, привлеченный на Камчатку, составил 34 млрд рублей. И вырос по сравнению с предыдущим годом почти на треть.

За девять месяцев 2017 года инвестиционный рост на Камчатке составил 3% к уровню прошлого года.

Следует отметить, что показатели за девять месяцев достаточно условны. В течение прошлого года рост инвестиций составлял около 6%, а по итогам года окончательная цифра превысила 30%. Поэтому сегодня рано подводить итоги, основной объем приходится на четвертый квартал. Рост инвестиций есть, а каким он будет, узнаем позже.

- Известно, что по состоянию на ноябрь 2017 года зарегистрировано в камчатской ТОР порядка 30 резидентов. Будет ли до конца года увеличено их число?

- Напомню, что мы приняли решение не создавать много ТОР на территории региона. Она у нас одна - ТОР "Камчатка". Поэтому когда появляются крупные резиденты, мы готовы под них расширять границы ТОР.

Рост инвестиций обусловлен в первую очередь введением режима ТОР. У нас сегодня более 30 резидентов, объем инвестиций 18 млрд рублей. Еще шесть потенциальных резидентов, заявки которых одобрены, с объемом инвестиций более 500 млн рублей. На рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока находится еще 30 заявок на 4,5 млрд рублей. Кроме того, на данный момент готово и находится на подписании в правительстве РФ постановление о расширении границ ТОР "Камчатка" на ряд других муниципальных образований Камчатского края. Ориентировочно этот документ будет подписан до конца 2017 года (20 декабря поступила информация, что постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым - прим. ТАСС).

Уже есть инвесторы, в том числе и иностранные, готовые построить на территориях этих районов крупные производства. Например, иностранный инвестор готов приступить к разработке Крутогоровского месторождения угля в Соболевском районе. Поэтому, я думаю, что с подписанием постановления о расширении границ ТОР нас ожидает серьезный прирост количества резидентов и инвестиций, ориентировочно вдвое.

- В ТОР "Камчатка" два кластера - "Паратунка" и "Зеленовские озерки". В этом году там велось строительство инженерной инфраструктуры и, что было сделано?

- Начнем с туристско-рекреационного кластера "Паратунка". Он расположен в Елизовском районе и занимает территорию в 360 га. На данный момент в этой зоне имеется дефицит термальной воды. Для его ликвидации уже разработали проект и в 2018 году начнется строительство водовода от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. В настоящее время в кластере заявлены три российских резидента и, как сообщили нам в Корпорации развития Дальнего Востока, поступили еще заявки. Основное направление в кластере "Паратунка" - это туризм. Мы предполагаем там строительство гостиниц и баз отдыха с бассейнами, туристических кемпингов. Кластер расположен в такой зоне, где множество туристических маршрутов - пешие, автомобильные, снегоходные экскурсии. Неподалеку сразу несколько вулканов - Вилючинский, Мутновский, Горелый. Здесь можно реализовать большой спектр туристических услуг. В кластере есть одна зона, где возможно строительство небольшой горнолыжной базы для семейного отдыха. Ее мы предлагаем потенциальным резидентам. Кроме того, неподалеку, в поселке Николаевка, расположен аэропорт малой авиации, откуда берут свое начало туристические маршруты в Долину гейзеров, на Курильское озеро и к другим достопримечательностям.

Второй кластер изначально имел агропромышленную направленность, но теперь в нем будут реализоваться и проекты в сфере туризма - "Зеленовские озерки" площадью более 700 га. В этом году мы завершили там строительство дорог и линии электропередачи, в следующем году "Газпром" обещает подвести газ.

- Какие проекты уже одобрены и готовы к реализации на территории агропромышленного парка "Зеленовские озерки"?

- Первый проект - теплицы для выращивания овощей, резидент ООО "Зеленая ферма" начнет строить уже в 2018 году. Такого крупного тепличного комплекса на Камчатке еще нет. Компания намерена построить первую очередь теплиц на площади 5 га, а объем инвестиций в проект составит почти 1 млрд рублей. Также есть потенциальный резидент, готовый построить в агропарке цех по переработке сельскохозяйственной продукции. Я уже говорила, что "Зеленовские озерки" имеет еще и туристическую направленность, хотя изначально эта площадка должна была быть сугубо агропромышленной. Однако на территории "Зеленовских озерков" также есть месторождение горячих термальных вод, они не такие по составу как на Верхне-Паратунском месторождении. Проект гостиничного комплекса предложил резидент - владелец гостиницы "Авача", которая находится в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время ему выделен земельный участок. Термальную воду он планирует использовать для бассейнов и отопления.

- А есть ли в регионе месторождения питьевой воды и, соответственно, интерес к ним со стороны инвесторов?

- На Камчатке очень много чистой воды, наш регион, можно сказать, - кладезь. Я говорю не только о минеральной воде, а вообще о воде. У нас есть месторождение в бухте Русская, Быстринское месторождение. И сегодня они интересны инвесторам из Китая. Они уже приезжали, и мы провели переговоры. Есть варианты бутилирования воды здесь и забор воды танкерами для транспортировки. Компании, которым интересна наша вода, это очень крупные инвесторы, и понадобится определенное время для обсуждения условий реализации конкретных проектов.

- Насколько успешно проходит введение в Камчатском крае режима Свободного порта Владивосток? Какие новые возможности дал этот режим региону? Нужно ли что-то поменять в этом режиме?

- Сейчас в Свободном порту Владивосток у нас порядка 30 резидентов с объемом инвестиций 4 млрд рублей. Поскольку планка объема инвестиций снижена, у нас заходят туда и мелкие и крупные инвесторы. На данный момент в Свободном порту реализуются сразу несколько проектов, например, проект транспортно-логистического терминала, проект по бункеровке топливом, а также строительство гостиницы с бизнес-центром в Петропавловске-Камчатском. Однако именно сейчас мы понимаем, что есть нюансы в реализации конкретных проектов. Так, например, необходимо менять - и федеральные органы уже занимаются этим вопросом - свободную таможенную зону вокруг гостиниц, которые строятся в рамках Свободного порта Владивосток. Эта зона сейчас не подходит для туристов, которым придется несколько раз в день открывать и закрывать границу. А для нас развитие туризма одно из важнейших направлений. Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, но она сейчас решается на высшем уровне, упрощение порядка внесения изменения в генеральный план застройки при выделении земельного участка под реализацию проектов резидентами ТОР и Свободного порта. На данный момент эта процедура может занять до полугода.

- Что сдерживает сегодня развитие туризма на полуострове?

- По последним данным, туристический поток на Камчатку в 2017 году превысил 200 тысяч человек. При этом почти в два раза вырос поток иностранных туристов, посетивших регион. Раньше говорили: "Увидеть Париж и умереть", теперь так говорят про Камчатку. Это новый тренд. Поэтому перед нами сейчас стоит важная задача - сохранить эту природную красоту и построить соответствующую инфраструктуру. Ведь многие к нам приезжают, чтобы походить, отвлечься от суеты, остаться наедине с собой. И у нас это можно сделать, я уже не говорю о спусках с вулканов, рыбалке и прочих удовольствиях.

- С 1 января 2018 года должна начаться выдача электронных виз для иностранцев. Что это даст Камчатке? Ожидается ли увеличение турпотока из стран Азиатско-Тихоокеанского региона?

- Плюс один - это упрощение процедуры получения виз. Мы ожидаем увеличение турпотока. Для приема туристов должны быть готовы аэропорт, отели, кемпинги, туристические продукты. Сейчас одна из проблем на пути увеличения турпотока из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - отсутствие прямого авиасообщения. Туристы из Китая, Кореи, Японии, прибывают к нам через Хабаровск, Владивосток. Но после строительства нового аэропорта мы планируем, что у нас появятся прямые рейсы со странами АТР. Уже свой интерес проявили китайцы.

- В начале года говорилось о разработке "Комплексной программы развития Камчатского края"? Готова ли она и какие пункты в нее вошли?

- Проект программы уже разработан. Мы включили в нее несколько важных для нашего региона объектов. В том числе, строительство нового комплекса Камчатской краевой больницы. На данный момент вся проектная документация на него подготовлена, начата реализация собственными силами - сделан нулевой цикл, начато строительство первого корпуса. Новая краевая больница - это в будущем современная высококвалифицированная медицинская помощь. Так же в проект программы включено строительство двух спортивных комплексов в Петропавловске-Камчатском - это стадион "Спартак" и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе краевого центра. В перспективе мы говорим о создании 8 тысяч новых рабочих мест. И людям нужно будет заниматься своим здоровьем и должны быть созданы условия для ведения здорового образа жизни. Кроме того, в проект программы вошли мероприятия по модернизации средних профессиональных учебных заведений, на базе которых ведется и будет вестись подготовка специалистов для работы в сфере гостиничного сервиса, горнорудной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Для обучения механизаторов, специалистов горнорудной отрасли нужно новое оборудование. Программа предусматривает выделение значительного объема средств. Только на первом этапе до 2020 года речь идет о 10-12 млрд рублей.

- О кадрах: насколько актуальна для Камчатки их нехватка?

- Для нас это проблема. Уровень безработицы в Камчатском крае невысокий, т.е. лишних рук немного, высокопрофессиональных кадров не хватает во многих отраслях. Сейчас мы говорим о дуальном образовании, бизнес должен быть заинтересован в подготовке для себя специалистов и участвовать в их подготовке. И молодой специалист должен быть уверен, что, покинув стены учебного заведения, он получит работу. Мы включились в движение "Ворлдскиллз" (WorldSkills). Провели один чемпионат. И было трогательно, когда одной из наград был сертификат на устройство на работу. Те ребята, которые победили, получали такой подарок.

- 14 декабря состоялась пресс-конференция президента РФ , на которой он затрагивал вопрос "дальневосточного гектара". Говорилось о том, что готовятся поправки, которые дадут право получения гектара соотечественникам, проживающим за рубежом. Готова ли Камчатка принимать этих людей?

- Мы подержали этот законопроект. Однако пока заявок к нам не поступало. Поэтому если будут, то мы не против, тем более это соотечественники.

- Насколько успешно на территории Камчатского края реализуется программа "дальневосточный гектар"?

- У нас выдано более 1400 участков на площади 1829 га, на рассмотрении находятся порядка 300 заявок. Мы ожидаем, что до конца года количество выданных участков превысит 1,5 тыс. Основная часть заявителей - жители региона, но есть заявки из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, из Сибири и Крыма. Пока мы не планируем создавать новые поселения, будем расширять границы имеющихся. На данный момент больше всего гектаров выдано в Елизовском районе. Трудности - необходимо обеспечение электроэнергией, строительство новых дорог. Инфраструктура - наша главная задача. Надеемся на помощь федерального бюджета, потому что самим будет сложно это потянуть. Строительство одной подстанции стоит сейчас около 800 млн рублей, это серьезная цифра.

Планируем начать эту работу в 2018 году. Тем более, что у нас уже есть позитивные примеры освоения гектаров. Например, на Днях Дальнего Востока в Москве (прошли в декабре - прим. ТАСС) свою продукцию на стенде Камчатки представил обладатель "дальневосточного гектара" в Соболевском районе, который занимается на нем сбором дикоросов, в частности, иван-чая. Сейчас он готов расширять свое производство, приобрести новое оборудование для сушки трав. То есть перспектива есть. В настоящее время почти 42% получателей гектаров взяли их под строительство индивидуальных жилых домов, 24% для ведения личного подсобного хозяйства, еще почти столько же под ведение сельского хозяйства.