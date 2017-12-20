Глава Росавиации объявил благодарность сотрудникам МЦ АУВД за ввод в эксплуатацию ЦУП

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько объявил накануне благодарность 25-ти сотрудникам филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" за высокий профессионализм, проявленный при вводе в эксплуатацию нового Центра управления полетами (ЦУП). Перевод обслуживания воздушного движения в Московской зоне на новую автоматизированную систему организации воздушного движения имеет для России стратегическое значение, ведь воздушное пространство, которое обслуживает филиал МЦ АУВД, характеризуется сложной структурой и высочайшей в стране интенсивностью полетов.

Глава Росавиации отметил высокую компетентность, профессионализм и умение справляться со сложными задачами специалистов МЦ АУВД. "Сегодня авиационная отрасль находится в активном развитии. В условиях роста объемов пассажирских и грузовых авиаперевозок первоочередной задачей отрасли является обеспечение безопасности полетов. У филиала мощный потенциал. С вводом в эксплуатацию ЦУП коллектив успешно справился! Я убедился, что сотрудники отдают все свои силы служению небу и Отечеству, бережно сохраняют славные традиции гражданской авиации и передают свои знания и опыт молодому поколению", - сказал Александр Нерадько. Он также выразил надежду, что совместными усилиями будут решены все задачи по изменению структуры воздушного пространства, и, таким образом, развитию авиационной отрасли, являющейся важной составляющей транспортной системы страны, будет придан новый импульс.

Директор филиала МЦ АУВД Владимир Ужаков поблагодарил за добросовестный труд не только сотрудников, но руководителей предприятий-партнеров, которые принимали непосредственное участие в вводе в эксплуатацию ЦУП. "Благодаря совместной плодотворной работе ваших и наших специалистов, в руки диспетчерскому составу передан Центр управления полетами, отвечающий самым современным требованиям в области ОрВД. Обширный опыт и безупречная репутация вашего предприятия создают твердую уверенность, что дальнейшая эксплуатация нового Центра управления полетами будет осуществляться на высоком техническом уровне", - подчеркнул Владимир Ужаков.

Напомним, новейшая система "Синтез-АР4", функционирующая в московском ЦУП, была разработана концерном ВКО "Алмаз - Антей". В отличие от импортного комплекса "ТЕРКАС", с помощью которого осуществлялось управление воздушным движением в столичном небе ранее, новая система и ее программное обеспечение - исключительно российского производства. Уровень надежности и эксплуатационные резервы системы очень высоки.