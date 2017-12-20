На фестивале "Добрые люди" рассказали, как получить президентский грант

МОСКВА, 20 декабря 2017 г. /Общественная плата РФ/. На фестивале "Добрые люди" назвали критерии успеха при подаче заявки на президентский грант.

"Ко мне часто подходят люди и рассказывают о своих отличных идеях осуществить тот или иной социально важный проект. Как правило, им не хватает только одного - средств. И я говорю им: создавайте НКО и идите получайте грант!" - сказала Екатерина Курбангалеева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, выступая на втором дне фестиваля "Добрые люди". Она также является председателем правления автономной некоммерческой организации "Особое мнение", выигравшей президентский грант на мониторинг реализации программы по переселению из ветхого жилья.

Екатерина Курбангалеева обратила внимание на три вещи, которые считает важными для того, чтобы выиграть грант.

"Во-первых, это софинансирование. Например, если у вас уже есть помещение и вам не нужно платить деньги за аренду за счет гранта, это плюс, и это нужно указать. Или зарплаты у вас уже выплачиваются и без гранта кому-то, на какие-то другие вещи вы не просите денег - все это важно", - сказала член ОП РФ.

"Второй момент - это рекомендательные письма, слова поддержки в ваш адрес. Желательно, чтобы это были не представители органов власти, какие-то партнерские организации, сообщества", - рассказала Курбангалеева.

По ее словам, также важно четко описать, какой будет результат от проекта - как правило, гранты намного охотнее дают на те проекты, результат от которых будет виден сразу. "Только самый извращенный эксперт будет думать, что будет потом, после реализации проекта. К примеру, грант, который мы сейчас выиграли, - это средства для проведения мониторинга. Результаты мониторинга видны сразу, их не нужно ждать какое-то неопределенное время", - пояснила она.

Екатерина Курбангалеева дала и ряд других советов для первого раза. Так, для небольших проектов лучше запрашивать грант в 500 тысяч рублей или до 3 млн рублей, не больше. "Для того чтобы получить грант, ваша НКО должна проработать не менее шести месяцев. Еще один момент - регионам сейчас получить грант проще, более 80% грантовых денег приходится на региональные заявки", - добавила она, напомнив, что на форумах "Сообщество", которые проводит Общественная палата РФ во всех регионах России, есть огромная образовательная программа, из которой можно почерпнуть много полезной информации о том, как получить средства на свой проект.

На лекции своим опытом заполнения заявки поделилась Людмила Геранина, координатор проекта "Все вместе против мошенников", который выиграл грант в первой волне.

"Думаю, формулой нашего успеха стала острота решаемой нашим проектом проблемы, огромная поддержка со стороны наших коллег - других некоммерческих организаций, а также то, что наш проект к моменту подачи заявки уже был рабочим и мы показали софинансирование, подробно рассказали о том, сколько мы тратим на самые разные моменты", - сказала она.

Она дала один ценный совет: после того как заявка будет написана, дать прочитать ее человеку, который ничего не знает об этом проекте. "Вполне вероятно, что он ничего не поймет, и в этом случае ее нужно переписывать, потому что коряво объясненный проект вряд ли будет поддержан", - подчеркнула Геранина.

Об основных этапах формирования заявки рассказала эксперт РАН, председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова. Так, в первую очередь нужно рассказать о проекте, потом назвать его руководителя, перечислить всех входящих в команду проекта, описать все детали организации проекта, составить календарный план и, наконец, определить его бюджет.

"Получить грант - это огромная радость, но реализовать свой проект - это сложная работа и безумная ответственность", - подчеркнула при этом эксперт.

На фестивале также прошел мастер-класс "От хаоса контактов к стратегическому партнерству", на котором директор Sponsor Consulting Евгения Мальцева рассказала о том, как привлекать спонсоров к проекту в том случае, если организация по той или иной причине не рассчитывает на получение финансирования от государства.