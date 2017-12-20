Второй тематический день фестиваля "Добрые люди" был посвящен вопросам детей и семьи

МОСКВА, 20 декабря 2017 г. /Общественная плата РФ/. Второй тематический день фестиваля гражданского общества "Добрые люди", организованного Общественной палатой в Манеже, назван Днем детей и семьи. Основная тема - сиротство. Ей было посвящено сразу две лекции.

Елена Альшанская, член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, президент БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", рассказала, как правильно помогать детям, которые живут в учреждениях.

По словам Елены Альшанской, о грамотной помощи нужно говорить много и подробно, потому что помощь, организованная неправильно, может принести детям-сиротам вред. Об этом часто даже не догадываются те благотворители, которые привозят в детские дома под Рождество и Новый год машины с подарками.

"Есть много тем, о которых люди часто говорят, не понимая. Социальные - одни из них. 12 лет назад, когда мы начали помогать детям, нам было совершенно очевидно, что делать. Мы были уверены в себе. К счастью, появились люди, которые рассказали и показали нам, что это не так. Появилось много материалов на эту тему - мы изучили их и перестроили свою деятельность, - сказала она. - Для того чтобы понять, что на самом деле нужно детям, которые живут в учреждениях, нужно хотя бы немного представлять всю систему развития учреждений в России вплоть до сегодняшнего дня. Нужно понимать, как устроена жизнь в детских домах и с какими реальными трудностями сталкиваются там дети".

"Детские дома в России существуют с XVII века. Первые приюты были негосударственные, устроенные при религиозных центрах. Основная их задача тогда - только сохранить жизнь ребенка. Когда в России появился первый Московский воспитательный дом, стало понятно, что даже с этой задачей - сохранением жизни - учреждение справляется плохо. Смертность подопечных была очень высокой. Воспитательный дом был расформирован, и вплоть до революции приюты вновь стали только частными", - рассказала президент благотворительного фонда.

Почему же дети, живущие в учреждениях, другие? Почему коллективный уход за ребенком наносит такой вред их развитию?

Елена Альшанская показала две фотографии - результаты ПЭТ головного мозга ребенка, который с малых лет растет в семье, и ребенка из детского дома.

"Та картинка мозга, на которой много темных мест, со сниженной активностью, - ребенка из детского дома. Почему? Современные психологи говорят, что у каждого из нас есть потребность в индивидуально заботящемся о нас взрослом. Если такого взрослого рядом не оказалось, то маленькое существо находится в состоянии стресса. В этом состоянии он перестает развиваться. Порой даже помещение потом ребенка в семью не компенсирует нанесенный в раннем возрасте вред от разлучения с заботящимся взрослым", - пояснила она.

По словам Елены Альшанской, самые большие проблемы воспитанников детских домов - это низкий эмоциональный интеллект, низкий самоконтроль, отсутствие эмпатии. "Молодые люди вырастают с пониманием, что они маргиналы, что они чужие этому миру. И взамен этого мир им должен - уход, квартиру, пособия. От них самих ничего не зависит. Об этом обществу важно знать", - говорит она.

Самое большое заблуждение как самих воспитателей, так и общества в целом в том, что они полагают, будто детям уже все равно, где они живут. Что они давно уже забыли, что потеряли своих родителей. В действительности же дети, которых в возрасте пяти-семи лет забрали из семьи в учреждение, все прекрасно помнят. Психологи, которые занимались этим вопросом, говорят, что 60% детей находятся в тяжелой депрессии. Но этот вопрос с ними не прорабатывается.

"Нужно помнить, что некоторые дети попадают в учреждения после пережитого насилия, в том числе сексуального. И с ними тоже никто специально не работает. Все, что остается ребенку, который растет в огромном коллективе, где все ему подают, - это извлекать бонусы. Огромное количество учреждений приучает детей к постоянным праздникам и подаркам от благотворителей. Они начинают испытывать радость от материальных вещей. Привыкают, что взрослый - это предатель, который появится раз в твоей жизни, сделает подарок и исчезнет навсегда. Дорога после 18 лет для многих из них - прибиться ко взрослым, которые снова будут все за них решать и давать материальные блага, то есть вступить в преступные группировки", - говорит Елена Альшанская.

Самая лучшая помощь детям - предотвратить ситуацию, когда ребенка забирают в учреждение. Помочь самой семье, оказавшейся в трудной ситуации. Для подростков в учреждениях хорошей помощью может стать умное наставничество. При этом нужно помнить, что для ребенка пяти лет временное появление взрослого в их жизни может стать новой травмирующей ситуацией.

По мнению члена ОП РФ, при желании помочь нужно соблюдать следующие правила: регулярность любого проекта, связанного с помощью, разумность и внимание в подходе к каждому ребенку. "Хотите подарить свое время - обеспечьте ребенку помощь в учебе и его самоопределении. Хотите что-то оплатить - наймите репетиторов в учреждение. Только ничего не дарите! В каждом учреждении есть такая комната, в которой просто свалены подарки. Они не даются детям. Их вынимают оттуда только перед вашим приходом. Сделайте подарок воспитателям, чтобы они могли что-то принести в дом. У многих из них низкие зарплаты. Благодаря этим подаркам они будут добрее к детям", - говорит она.

Сегодня идет реформа детских домов. Детским домам нужны специально оборудованные кухни, чтобы дети знали, как готовится еда, - большинство из них даже не знает, что яичница делается из яйца. Но оборудовать все детские дома кухнями не хватает средств. Раньше специалисты отговаривали благотворителей делать ремонты в учреждениях. Сейчас эти ремонты необходимы, чтобы сделать детское учреждение более соответствующим реальным условиям, в которых обычно живут люди.

Вторая дискуссия по сиротству, которую провела психолог и специалист по семейному устройству Алена Синкевич, целиком была посвящена разбору одной жизненной ситуации, в которой мама вынуждена была отказаться от ребенка. Смысл такого подробного разбора в том, что обществу и людям не стоит осуждать и клеймить позором такую мать. Если с любовью вглядеться в реальную ситуацию этой матери, узнать, какими малыми ресурсами она обладала, принимая такое решение, осуждение растворится.

Алена Синкевич также обратила внимание, что такой матери важно в период вынашивания ребенка любить его, даже зная, что она откажется от него.

"Ребенок, который получил любовь матери в утробе, более жизнеспособен и имеет больше шансов на нормальную жизнь. Какое послание должна получить беременная женщина от общества? Что ее ребенок - это ценность. Нам нужно понимать, что не любая мать, которая отказывается от своего ребенка, плоха. Бывают совершенно особые обстоятельства", - сказала психолог.