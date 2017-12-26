Социальная направленность: как бюджет Иркутской области добился максимальных рейтингов

ТАСС, 26 декабря. Депутаты Иркутской области утвердили проект регионального бюджета на 2018 год и предстоящую трехлетку, ориентированный на социальные обязательства и предусматривающий сокращение дефицита казны. Об основных параметрах бюджета региона, сумевшего добиться максимально возможного рейтинга авторитетного агентства S&P, и их оценке экспертами - в материале ТАСС.

Дебет и кредит

Согласно принятому проекту бюджета, доходы Иркутской области в предстоящие два года останутся зафиксированными на уровне 126 млрд рублей - в 2018 и 2019 годах прогнозируются в пределах 126,8 млрд и 126,3 млрд руб соответственно. Расходная часть казны в этот период также не будет претерпевать существенных изменений: расходы областного бюджета на 2018 год запланированы в объеме 133,6 млрд рублей, на 2019 год - 133,2 млрд рублей. Это позволит, по сравнению с 2017 годом, несколько сократить бюджетный дефицит (6,2% - в 2018, 6,1% - в 2019 году).

Ощутимый рост региональных доходов иркутские власти ожидают в 2020 году. В прогнозном сценарии от отражен на уровне 129,3 млрд рублей, пропорционально увеличатся и расходы - до 135,7 млрд рублей. Рекордного для последних лет сокращения достигнет в этот момент и дефицит бюджета: в 2020 году он прогнозируется на уровне 5,5%.

Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов считает, что у региона есть основание для оптимистичного взгляда на бюджетную "трехлетку": "продолжается работа (областного) правительства по привлечению инвесторов в регион, серьезно увеличена налоговая отдача от лесного комплекса".

По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, существенный рост налоговой базы будет обеспечен к 2019 году как за счет добывающей (нефть, газ, лес), так и за счет обрабатывающей промышлености. "В 2017 году объем совокупных инвестиций в основной капитал составил в регионе порядка 258 млрд руб, в 2018 году он прогнозируется еще на более высоком уровне. В ближайшие три года мы рассчитываем увидеть налоговую отдачу от всех этих проектов", - сказал он.

Социальная направленность

За счет грамотного управления доходами и расходами иркутским властям удается сохраняет социальную направленность бюджета, считает Щапов. "Сохраняется курс на социальное строительство: количество построенных соцобъектов в этом году беспрецедентно. При этом ряд строек, начавшихся в этом году, будет продолжен в следующем. Область не только исполняет майские указы, но и смогла изыскать средства на повышение зарплаты бюджетным работникам, которые не попадают указы", - отмечает парламентарий.

В частности, при подготовке проекта документа на 2018 год глава региона Сергей Левченко внес семь "социальных" поправок. В том числе на приобретение автомобилей скорой помощи класса "А" губернатор предложил предусмотреть в бюджете 100 млн рублей.

C 2018 года жителям области, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, будут выплачивать по 2 тыс. рублей в год (соответствующий региональный закон был принят в 2017 году).

Долговая нагрузка

Невысокий объем регионального госдолга и расходов на его обслуживание были, в частности, оценены экспертами международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), присвоившего в декабре этого года Иркутской области рейтинг "ВВ+" с прогнозом изменения рейтинга - "стабильный". Он был повышен до уровня суверенного рейтинга России и является максимально возможным (на региональных или муниципальных уровнях не может присваиваться рейтинг выше суверенного).

Кредитную политику Иркутской области можно назвать сдержанной даже с учетом проведенных регионом торгов на привлечение 7 млрд руб коммерческих кредитов (четыре кредитные линии были открыты в конце ноября в ВТБ и Газпромбанке), считает Щапов. "Госдолг области в случае, если правительство воспользуется этими средствами, составит около 20 млрд рублей. Это примерно одна шестая часть планируемых доходов. Для сравнения, Красноярский край накопил почти 100 млрд долга, при ожидаемых доходах 217 млрд рублей", - отмечает депутат.

Глава минэкономразвития региона оценивает текущее состояние госдолга как "очень комфортное". "Мы планируем бюджет (расходную часть - прим.ТАСС) на уровне 133,6 млрд при дефиците 6,8 млрд рублей. Такими значениями может похвастаться далеко не каждый регион", - подтверждает Орачевский.

Ранее в интервью ТАСС губернатор Левченко пояснял, что к показателю бюджетного долга в размере 13% регион шел планомерно в течении двух лет. "В 2015 году долг был в два раза больше. Мы увеличивали собственную доходную базу", - говорил губернатор, отмечая, что в прошлом году доходы региона превысили 100 млрд рублей.

Поддержка центра

Одним из вызовов бюджетной политики в следующем году эксперты называют потери Иркутской области в федеральных трансфертах. По оценке Щапова, в 2018 году федеральное финансирование уменьшится на сумму около 1,5 млрд рублей.

"Таким образом Минфин РФ "оценил" рост налоговых поступлений, которого добился регион. Конечно, отчасти это компенсируется теми 714 млн рублей, который Иркутская область получила в виде гранта за ускоренные темпы роста налогооблагаемой базы", - полагает депутат.

Наверстать снижение федеральных трансфертов иркутские власти рассчитывают в течение года в ходе пересмотров бюджета, работая с федеральным центром.