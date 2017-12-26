"Добрые люди" обсудили, как сделать мир лучше

МОСКВА, 26 декабря 2017 г. /Общественная палата РФ/. В Центральном выставочном зале "Манеж" завершился фестиваль гражданского общества "Добрые люди", который впервые в эти предпраздничные дни организовала Общественная палата РФ.

Свыше 6000 человек и 100 экспертов, в том числе многие члены ОП РФ, в течение 10 дней обсуждали практики и делились опытом добрых дел с москвичами и гостями столицы. Всего за все время проведения фестиваля на его площадке состоялось более 50 мероприятий. Каждый день фестиваля был посвящен одной острой социальной проблеме с максимальным погружением в нее. Инклюзия, помощь детям-сиротам, волонтерство, развитие своего социального проекта - это лишь некоторые темы, которые обсудили на конкретных примерах участники фестиваля.

"Этот фестиваль для людей и о людях - тех, кто готов бескорыстно решать социальные проблемы на уровне своего двора, района, города или страны, - сказала председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок. - Каждый, кто заходил в предпраздничные дни в Манеж, знакомился с многочисленными проектами, созданными общественниками, некоммерческими организациями при поддержке Общественной палаты РФ. Надеемся, что благодаря фестивалю таких добрых людей стало чуть больше".

В центре экспозиции был зал мультимедийного представления победителей конкурса Общественной палаты РФ "Мой проект - моей стране". Фотографии и видеоролики рассказали о том, как появились и реализуются 14 проектов, которые были выбраны из более чем 1200 поданных на конкурс осенью этого года.

Как заявил на недавнем пленарном заседании секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, формирование центра компетенций социально значимых практик является одним из основных направлений работы ОП РФ.

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" стал ярким примером того, как ОП РФ становится "точкой сборки" таких практик и проектов.