Виктор Киселев, РСГ Академическое: работаем не на рейтинги, а на голосующих рублем жителей

Глава крупнейшего градостроительного проекта в Европе, реализуемого в Екатеринбурге акционерным обществом "РСГ-Академическое", входящим в группу компаний "КОРТРОС", рассказал ТАСС о перспективах района, его "изюминках", преференциях, об отношении с властями и о том, что в районе категорически запрещено

- Виктор Николаевич, в уходящем году Академический активно присутствовал в повестке дня, в том числе в связи с первыми лицами государства. Какие события с участием компании вы бы особо отметили?

- В первую очередь - это посещение президентом России стенда ГК "Кортрос" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2017" и знакомство с районом "Академический". Президент группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий представил тогда Владимиру Путину крупнейший градостроительный проект России и Европы.

Об Академическом рассказывали в плане развития медицинского кластера - построить в районе и замкнуть в единый цикл учебную, научную и производственную базу. И проект был одобрен. Это для нас главное событие года.



- Академический присутствует и лидирует в разных рейтингах. В октябре 2017 проект вошел в шорт-лист национальной премии "Приметы Городов". В 2016 году район вошел в целый список рейтингов: возглавил рейтинг проектов жилищного строительства по версии "Коммерсантъ-недвижимость", стал четвертым по масштабу инвестпроектом в России по версии агентства INFOLine, стал лидером просмотров на портале N1 в Екатеринбурге, тогда же победил в федеральном конкурсе на X Международном инвестиционном форуме по недвижимости PRO-ESTATE.

Какие преференции дают эти статусы? Что в Академическом впервые и в единственном числе?

- Никаких преференций это не дает. Это лишь информационный повод показать, что с нами можно работать в самых разных направлениях в том числе на федеральном уровне. И что мы не замерли на пьедесталах, а живы и активно развиваемся.

Еще места в рейтингах показывают, что федеральные социальные программы у нас действуют успешно - строятся детские сады, школы, дороги. Пожалуй, наше присутствие в этих федеральных программах и можно считать, как вы выразились, преференцией.

А самое главное - то, что не рейтинг мотивирует жителей и покупателей, а, наоборот, они голосуют за нас, поднимают в этих рейтингах. Или, наоборот, не голосуют и не продвигают. Но, конечно, прежде всего они голосуют рублем - за или против. На сегодня мы видим, что голосуют "за", людям район нравится, они с удовольствием приобретают квартиры и живут здесь. Это главный наш приз.

- На градостроительном совете в 2016 году обсуждалась обновленная концепция второй очереди "Академического". Что делается и проектируется для логистического и транспортного комфорта академчан?

- На днях я подписал службе заказчика поручение на разработку технического задания по подготовке конкурсной документации на проектирование выделенной трамвайной линии. Основные ее параметры совместно с администрацией Екатеринбурга мы согласовали и отработали. Первый шаг сделан.

- А это будет электрифицированная линия или неэлектрифицированная под аккумуляторный трамвай?

- С удовольствием пустили бы в Академический аккумуляторный трамвай, но, к сожалению, таких, способных работать в наши суровые зимы, еще не создано. Испытания проводились, и в зимнее время аккумуляторные трамваи показали себя не очень хорошо - ведь кроме подачи напряжения на силовые агрегаты необходимо обогревать салон. Аккумуляторов такой емкости и морозостойкости еще, насколько мне известно, не создано. Хотя ничто не стоит на месте - может, в будущем найдутся какие-то инженерные решения. Но пока мы ориентируемся на контактную сеть. Надеемся, что на линию будут закуплены трамваи не с переменным уровнем пола, а полностью низкопольные.

Но вернусь к теме дорог и развязок. Благодаря администрации Екатеринбурга принято решение о реконструкции транспортной развязки улиц Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. Выполняться это будет в будущем году. Область и областной центр получают из бюджета РФ 1,1 млрд рублей, часть пойдет на строительство двухъярусной транспортной развязки на этом участке.

Проект будет реализован в два этапа. Первый начнется в 2018 году. Без остановки движения на развязке будут проведены работы внутри кольца на уровне земли, затем планируется выход на второй этап - эстакадное строительство, организацию второго яруса. Ее проектирование совместно с городом будет производиться в 2018 году.

Второй проект, решающий транспортный и логистический комфорт жителей района - дорожная развязка на улице Амундсена. Она выйдет гораздо дешевле. Совместно с областными и городскими властями этот проект также будет реализован в ближайшие годы.

В 2018 году начнется строительство улицы Амундсена - есть общее с администрацией Екатеринбурга понимание, что это самый простой выход на ЕКАД. В этом году будет завершено проектирование улицы, в следующем - развязки на ЕКАДе. А за эти два года строители соединят Полевской и Челябинский тракты, и кольцо ЕКАД замкнется полностью.

- Многие, в том числе в областном руководстве, говорят, что если Екатеринбург выиграет "ЭКСПО-2025", то завершение строительства метро в городе решится автоматически. А можно под это вписать станцию метро в Академическом? Есть у вас такой интерес и ресурс для решения?

- Есть документ - Генеральный план развития Екатеринбурга. Там расписаны транспортные развязки, и есть метро. Но если город запустит скоростной трамвай из Академического до предусмотренной Генпланом станции метро на улице Татищева, что вблизи главных объектов "Экспо-2025", то в обозримой перспективе вопрос будет частично решен. Путь по выделенной линии из центра Академического до транспортной развязки у станции метро на Татищева займет 10-12 минут.

Хотя жизнь не стоит на месте. Когда-то, пусть и не к 2025 году, в Академическом будет построено жилья и инфраструктуры на 300 тысяч и более жителей. Генплан развития города, действительно, предусматривает в перспективе метро и до "Академического", но в нынешних условиях говорить об этом преждевременно.

- Проект комплексного освоения территории (КОТ) "Академический" - крупнейший градостроительный проект в Европе. Входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы господдержки массового жилищного строительства. Это так пишут. А как реально ощущаете эту поддержку?

- Если бы не было федеральной поддержки, нам было бы очень тяжело, неподъемно. Я уже говорил о том, что без поддержки всех уровней власти создавать такие крупные районы невозможно.

Еще раз подчеркиваю - чтобы построить всю социальную и дорожную инфраструктуру, нужны средства федерального, регионального и городского бюджетов. С начала реализации проекта Группа компаний инвестировала более 60 млрд рублей, а общие вложения федерального, регионального и муниципального бюджетов в этот период составили порядка 6 млрд рублей. В этом году бюджетом будет вложено еще порядка 400-500 млн рублей на строительство дороги по проспекту академика Сахарова.

Еще раз подчеркну, что без поддержки властей ничего не получилось бы. И эта поддержка далеко не только финансовая.

- Летом в районе прошла очередная Всероссийская студенческая стройка. Какие планы на 2018 год по "студенческой целине"? Будут ли ограничения в связи проведением футбольных матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге?

- Вы забыли про "Царские дни" - 100-летие со дня гибели семьи Николая II соберет в Екатеринбурге в июле десятки тысяч гостей. Нет, ограничений никаких не будет. Эти вещи никак не связаны. Тем более, что все бойцы студенческих отрядов Всероссийской стройки - это представители российских регионов, иностранцев нет.

- В прошлом году студентов было больше, чем в нынешнем. Почему?

- Во-первых, мы пересмотрели объемы работ. Во-вторых, часть стройотрядов, которые мы ожидали ушедшим летом, не смогли решить вопрос поездки в Екатеринбург.

Студентов мы будем принимать ежегодно и далее, потому что они не только помогают строить, но и решают многие повседневные вопросы, активно участвуя в жизни Академического.

- В продажу поступили новые дома Преображенского квартала, уже сдан третий дом из восьми запланированных, которые выходят южными окнами на парк. Расскажите об этом VIP-квартале подробнее.

- VIP - это некоторый перебор. Самые комфортные в районе дома - наверное, да. Но это дома, доступные для многих. Мы придерживаемся и будем придерживаться политики отказа от копирования кварталов внутри Академического. Это под запретом - если хотите, табу. Исходя из этой главной установки мы и создали совершенно особый, ни на что не похожий квартал "Преображенский".

Он, как и другие кварталы, имеет свою изюминку. Действительно, Преображенский выходит окнами на парк и набережную реки Патрушихи, он будет иметь обширную зону для пешеходых прогулок, пространство для велосипедистов, роллеров, лыжников, бегунов. Другими словами, житель Преображенского будет выходит из дома сразу в парк.

Уже завершаем строительство четвертого дома. Всего восемь. В четырех последних домах Преображенского квартала будем устанавливать на детских площадках малые архитектурные формы от лучшего производителя в мире. Будет не только очень красиво, но и безопасно - материалы и изделия из них перекрывают все мировые технические и экологические нормативы.

- А когда завершите строительство Преображенского квартала?

- В следующем году. Все дома строятся практически одновременно. Монолит последнего, восьмого дома, завершим где-то в апреле. До конца 2018 года все дома будут сданы полностью.

- К западу от Преображенского квартала - большой пустырь. Что будет там?

- 26-й квартал. Его уникальность в том, что это будет единственный в районе квартал, внутри которого будет набережная. Жилой площади здесь будет значительно больше, чем в Преображенском, также в его периметре расположится руководство района, ряд федеральных органов и представительств. Это станет административным центром Академического - с рекой и оформленной набережной.

Таким образом, в этих окрестностях прорисовывается следующее - от гипермаркета "Лента" на западе, вдоль набережной 26-го квартала, под мостом на улице Вильгельма де Геннина, через парк Преображенского квартала, мы свободно, без светофоров и проезжих частей, проходим до будущего Дворца дзюдо. Свободная прогулочная - или, если хотите, беговая зона - будет иметь протяженность свыше двух километров, с детскими, спортивными площадками, лужайками, кафе.

- А когда завершите все эти работы?

- Парк - это большой организм, свыше 50 гектаров. Представьте, каково эту площадь обустроить.

А пока делается проект, вырисовываются различного рода "якорные" площадки под разные возрасты, увлечения и, если хотите, темпераменты. Это работа не на один год. Мы начали этим заниматься, и будем продолжать - до финиша, сроки в данном случае ставить не стоит. Это, сами понимаете, не построить дом к определенному месяцу определенного года.

Хотя если говорить о набережной, то здесь все проще. 26-й квартал - "Квартал с набережной" со всеми жилыми домами, школой, детскими садами, магазинами, ресторанами, кафе, административными, спортивными и культурными объектами, прогулочными зонами, дорогами и парковками закончим в 2021 году, в том числе, с полностью обустроенной набережной.

- Академический - флагманский проект ГК "КОРТРОС". Флагманский - не значит, что нечего перенимать и учиться. Всего ГК реализует проекты в шести регионах. Что перенимаете у них, а они у вас?

- Вопрос в другом - какой продукт у компании на финише. Есть идеи, которые нам дает центральный офис ГК "КОРТРОС", в первую очередь по самым современным материалам, оборудованию и технологиям. Есть идеи, которые рождаем мы, и они переходят в другие проекты КОРТРОСа. А детализировать - зачем? Везде работают грамотные люди, у всех городов и регионов своя специфика, свои подходы и решения. Главное то, что каждый реализовал в рамках своих проектов. То, что остается на карте и в пейзаже города. В случае Екатеринбурга - это район "Академический".

АО "РСГ-Академическое"

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