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Инженер "Швабе" удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

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27 декабря, 12:42 UTC+3

Награда отмечает большой личный вклад сотрудника в реализацию стратегически значимых производственных проектов оптической отрасли

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Холдинга "Швабе"

Указом президента России Владимира Путина специалист научного центра в составе холдинга "Швабе" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награда отмечает большой личный вклад сотрудника в реализацию стратегически значимых производственных проектов оптической отрасли.

Медаль вручена заместителю начальника производственно-технологического комплекса предприятия холдинга "Швабе" - Научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион") - Павлу Хакуашеву. Отличительный знак инженеру вручил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Текущие достижения “Орион” в области развития фотоэлектроники стали возможными во многом благодаря сложившемуся на предприятии сильному коллективу инженеров и ученых. Рад поздравить Павла Евгеньевича с высокой и, безусловно, заслуженной оценкой его вклада в разработку и реализацию значимых для нашей страны проектов научного центра", - отметил генеральный директор НПО "Орион" Евгений Чепурнов.

Павел Хакуашев работает в НПО "Орион" с момента окончания МЭИ в 1979 году. В ходе профессиональной деятельности он защитил кандидатскую диссертацию по разработке кремниевых фотодиодов для систем лазерной дальнометрии.

Сегодня Павел Евгеньевич является ведущим в стране разработчиком фотоприемников и фотоприемных устройств на широком ряде полупроводниковых материалов - кремнии, германии, фосфиде галлия и арсениде галлия-индия. В разработке новых структур фотоприемных устройств и технологий их изготовления специалист применяет новейшие технологические решения, что позволило предприятию достигнуть высоких тактико-технических характеристик современных изделий.

Достижения инженера неоднократно отмечались на государственном уровне и ранее. В разные годы ему были присвоены звания "Почетный машиностроитель" и "Ветеран труда".

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