Китайский холдинг готов создать завод по переработке красных шламов в ТОР Краснотурьинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и китайский холдинг Shewu technology group сorp. заключили соглашение о сотрудничестве, сообщают в КРСУ. Документ направлен на взаимодействие сторон в рамках проекта по переработке красных шламов в городе Краснотурьинске Свердловской области.



"Инвестор готов реализовать проект стоимостью 7 млрд рублей и ищет российского партнера для создания совместного предприятия", - сказано в сообщении корпорации.

Предприятие Shewu по переработке красных шламов успешно работает в Китае. Shewu technology намерена инвестировать в аналогичный проект в Краснотурьинске и готова предоставить технологии и оборудование для восстановления из шламов железа. От российской стороны компания ожидает менеджмента организационных вопросов и финансового участия для покрытия операционных расходов на этапе инвестирования.

По условиям соглашения, КРСУ окажет инвестору содействие в поиске регионального партнера, поставщиков, в получении разных льгот и в обеспечении предприятия необходимой инфраструктурой. По данным КРСУ, тема переработки красных шламов актуальна и перспективна для инвесторов. В их переработке сегодня заинтересованы горнопромышленники и металлурги в виду сокращения природной ресурсной базы и в дефиците легкоизвлекаемой руды. Пути два - добыча трудноизвлекаемых ресурсов или поиск вторичных источников, каким являются красные шламы.

Запасы в Краснотурьинске, который имеет статус ТОР, исчисляются 60 млн тонн. Муниципалитет, которому принадлежит часть хранилищ, готов оказывать содействие производителям по экономическим и социальным вопросам.

"Краснотурьинск - лучшая территория для создания предприятий по переработке красных шламов в продукты с высокой добавленной стоимостью. Здесь практически неограниченная ресурсная база, налоговые льготы и заинтересованность властей в развитии территории. Собственником шламохранилища является муниципалитет, что гарантирует беспрепятственную работу инвесторам", - говорит руководитель направления по привлечению резидентов КРСУ Илья Пачкай.

"Участки со шламом предоставляются за минимальные деньги, на условиях аренды как промышленные земли. Мы гарантируем инвесторам бесплатное присоединение к инфраструктуре и все имеющиеся инструменты поддержки. Сегодня администрация Краснотурьинска нацелена развивать переработку красных шламов", - подтверждает глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Продуктами переработки красных шламов являются железо, редкоземельные металлы (скандий и галлий) и востребованные строительные материалы, в том числе утеплители. В мире на основе красных шламов выпускают кирпичи, цементные смеси, пигменты для плитки, лакокрасочной и пластмассовой промышленности, материалы для дорожного строительства. В Краснотурьинске успешно работает предприятие "Палитра", перерабатывающее красные шламы в пигменты.

В Свердловской области потребность в сырьевых материалах, во всех возможных продуктах переработки красных шламов очень высока, поэтому предприятия смогут обеспечить сбыт продукции в границах региона, отмечают в КРСУ.

Красные шламы Краснотурьинска считаются ультрасухими. Они накоплены в период с 1943 по 1965 гг., и готовы к переработке - инвестору не нужно делать инфраструктурные вложения, связанные с их извлечением и измельчением.

Справка

АО "Корпорация развития Среднего Урала" было создано правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Впервые предложение о создании в Краснотурьинске ТОР было озвучено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в июле 2015 года, заявка в Минэкономразвития России была направлена в сентябре прошлого года. Статус ТОР город получил 19 сентября 2016 года, благодаря чему там планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест.