Празднование Нового года пройдет во всех округах Москвы

МОСКВА, 27 декабря 2017 г. /Московская дирекция массовых мероприятий/. 30, 31 декабря и 1, 2, 3 января для москвичей и гостей города состоится праздничная новогодняя программа, подготовленная Департаментом культуры города Москвы.

Празднование пройдет на 12 площадках в каждом округе столицы, среди которых Аллея космонавтов на ВДНХ, музей-заповедник "Царицыно", парк Сокольники, Измайловский и Екатерининский парки и другие.

В этом году главной темой сезона станут московские театры. На протяжении пяти дней с 30 декабря по 3 января одновременно на всех площадках гостей ждут выступления уличных театров, перформансы, праздничные концерты и интерактивные программы. Всего же в дни празднования свое мастерство продемонстрируют более 20 уличных театров, среди которых: "Эскизы в пространстве", "Светлые лица", "Высокие братья & Tall brothers", B.S. Theatre, "Pololo", "УФО".

Единая программа празднования: 30 декабря, 1-3 января с 15:00 до 22:00. Новогодняя ночь 31 декабря с 17:00 до 02:00 (программа в "Царицыно" и парке "Сокольники" продлится до 03:00).

Программа празднования Нового года

Новый год на Аллее Космонавтов на ВДНХ отметят программой "Старые сказки на новый лад", где главными действующими станут герои и персонажи сказок XXI века. Основа оформления пространства - архитектурные элементы и интерьеры Государственного академического Большого театра России.

В праздничном концерте примут участие: Миша Марвин, Quest Pistols Show, DJ Vini, Кравц, Базиль, Нателла, Егор Крид, Натан, DJ Portnov, группа "Марсель", Юлианна Караулова, группа "Градусы", DJ Bobina, Alekseev, Рита Дакота, Dj Groove, Влад Соколовский, МОТ, DJ M.Hustler.

Ведущий праздника - Валентин Форостяный.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39767088/23585212/

В Восточном административном округе празднование Нового года пройдет в Сокольниках и Измайловском парке. Посетителей парка Сокольники будут встречать герои сказок А.С. Пушкина. Основой оформления площадки станут декорации Московского художественного театра.

Перед зрителями в эти дни выступят: Натан, Юлианна Караулова, Саша Санта, DJ Klubkilla, группа "КВАТРО", Денис Майданов, Dj Groove, Александр Буйнов, Лена Катина, Группа "Пицца", Нателла, Вадим Чебанов, Елена Темникова, DJ Screan One, группа "MBAND", Кравц, DJ Portnov, Маша Марвин, Стас Пьеха, DJ Vini.

Ведущий праздника - Павел Марков.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/41176088/

В Измайловском парке культуры и отдыха главной темой праздника станет сказка С. Маршака "Двенадцать месяцев". В этом году исполняется 70 лет со дня ее первой постановки в московском ТЮзе. Центральную площадь парка в эти дни украсят стилизованные композиции Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова.

Участники новогодних концертов: группа "Градусы", Лена Катина,

Dj Portnov, Натан, Группа 23:45, Отпетые мошенники, DJ Legran, группа "Две маши", Алексей Воробьев, группа "MBAND", Миша Марвин, Dj Groove, Тенора 21 Века, группа "Марсель", DJ Nejtrino, Юлия Плаксина, Алина Артц, Dj Miller.

Ведущий праздника - Дмитрий Серебрянников.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39782088/

Празднование Нового года в Северо-Западном административном округе состоится по адресу: ул. Пенягинская, д.16 (Ландшафтный парк "Митино"). С 30 декабря по 3 января здесь пройдет семейный фестиваль, главной темой которого станут "Сказки волшебного леса". Действующими лицами праздника выступят герои русских произведений "Серебряное копытце", "Елка", "Снегурочка". Оформлена площадка будет в стиле Московского драматического театра им. Пушкина.

Концертная программа с участием: Эмма М, Денис Майданов, DJ Screan One, Даниил Иванов, Елена Терлеева, Нина Шацкая, Dj Davlad, Андрей Гризли, группа "Mband", Рита Дакота, группа "Марсель", DJ Vini, Миша Марвин, Бьянка, DJ М.Husler, Базиль, Антон Лаврентьев, DJ Portnov.

Ведущий праздника - Андрей Марачков.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39770088/

Встречать 2018 год в Западном административном округе будут в поселке "Внуково" по адресу ул. Б. Внуковская д.6. Здесь, как и в Измайловском парке, тематика завязана на сказке "Двенадцать месяцев". Зато декорации театра "Московская оперетта" будут представлены только на этой площадке. На праздничном концерте выступят: Диана Гурцкая, группа "MBAND", DJ М.Hustler, Doni, Вадим Чебанов, Ирина Дубцова, DJ Screan One, Алексей Гоман, DJ Screan One, Марк Тишман, Базиль, Денис Майданов, DJ Audio Girls, Натан, группа "Пицца", DJ Legran, Кравц, Quest Pistols Show, Dj Fashion.

Ведущий праздника - Сергей Судаков.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39772088/

Самая центральная локация из 12 представленных располагается в Екатерининском парке. В честь празднования Нового года пройдут театральные шествия, концерты, дискотеки, а главной темой в эти дни станет советская и российская мультипликация. Центральная часть парка будет оформлена в стиле Московского театра кукол.

Среди артистов: МОТ, Бьянка, DJ Nejtrino, Прохор Шаляпин, Рита Дакота, Диана Гурцкая, DJ Denis Rook, Кравц, DJ Denis Rook, Глеб Матвейчук, Натан, группа "Челси", DJ Portnov, группа "Две Маши", Алексей Воробьев, DJ Fashion, Юлианна Караулова, Алексей Гоман, DJ Legran.

Ведущий праздника - Стас Сырский.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39774088/

Сказки Пушкина и атмосфера Московского художественного театра в новогодние праздники отразится в музее-заповеднике Царицыно. Кроме концертов и спектаклей, гостей ждет настоящее погружение в лето посреди зимы! Для всех желающих свои двери откроет Главная оранжерея, в которой в честь празднования Нового года состоится "Новогоднее цветопредставление".

Музыкальная программа от артистов: НЮША, группа "Burito", DJ Kirillich, группа "Две Маши", Джиган, Артик и Асти, DJ Audio Girls, группа 23:45, DJ Audio Girls, Dante, Влад Соколовский, Alekseev, Dj Legran, Александр Буйнов, группа "КВАТРО", Dj miller, группа Марсель, Олег Майями, DJ Rublev.

Ведущая праздника - Лиза Ящук.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/41165088/

Празднование 2018 года в Юго-Западном административном округе состоится по адресу: ул. Знаменские садки, д.11. Новый год в Северном Бутово пройдет под знаком русских сказок при визуальной поддержке московского театра "Новая опера".

Что касается, участников, то в эти дни выступят: Алексей Воробьев, Рита Дакота, DJ Denis rock, Андрей Гризли, группа "Челси", Quest Pistols Show, DJ Denis Polyakoff, Алина Артц, DJ Denis Polyakoff, Бьянка, Диана Гурцкая, группа "Пицца", DJ Klubkilla, группа Градусы, Базиль, DJ Rublev, Натэлла, Ольга Кормухина, группа "MBand", DJ Screan One. Ведущий праздника - Дмитрий Гуров. Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39775088/

В Юго-Восточном административном округе праздновать будут на улице Кухмистерова. За обновленным кинотеатром "Тула" в Печатниках пройдет семейный фестиваль, главной темой которого станет история Снежной королевы. В этом году легендарному мультфильму Льва Атаманова исполнилось 60 лет. Оформлена площадка будет в стилистике Московского музыкального театра "Геликон-опера".

Концертная программа в Печатниках: Алексей Гоман, Елена Темникова, DJ Davlad, Алина Артс, Ольга Кармухина и Алексей Белов, Группа Инь-Ян, DJ Bobina, Прохор Шаляпин, DJ Bobina, МОТ, Тенора 21 Века, Артик и Асти, DJ Denis rock, Влад Соколовский, Нателла, DJ Screan One, группа "ПИЦЦА", Рита Дакота, DJ Audio Girls. Ведущий праздника - Тимур Султанов. Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39777088/

В Зеленоградском административном округе по традиции встречают Новый год на Центральной площади. И здесь не обойдется без сказочных персонажей Александра Сергеевича Пушкина. Главная сцена и близлежащей территория главной площади наукограда отразят элементы старейшего театра России - Государственного академического малого театра.

В праздничном концерте примут участие: группа "Марсель", группа "Две Маши", DJ Legran, Feduk, Руслан Алехно, группа "Мохито", DJ Denis rock, ST, 5sta Family, DJ Denis rock, Алексей Гоман, Алексей Воробьев, DJ Denis Polyakoff, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, DJ Baur, Ирина Дубцова, группа "Френды", DJ Kirillich. Ведущий праздника - Максим Корж. Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39778088/

Встреча Нового года в Троицком и Новомосковском административном округе пройдет поселении Вороновское и Московский. Встречать местных жителей будут персонажи сказок "Морозко", "Госпожа метелица" и другие герои советской и российской мультипликации. Дизайн площадки в Вороновском подчеркнет интерьер театра им. Владимира Маяковского, в Московском - театр Ленком. Здесь, как и на других площадках, гостей праздника ждут ежедневные спектакли, концерты, дискотеки и традиционные запуски фейерверков.

Участники новогодних концертов в поселении Вороновское: группа "Пицца", Кравц, DJ Niki, Влад Соколовский, Elvira T, группа "Маяковский", DJ Vini, группа "Френды", DJ Vini, группа "Градусы", группа "КВАТРО", группа "5sta Family", DJ Phil, Елена Темникова, KAN, DJ Kirillch, группа "Челси", Эмма М, DJ Denis Rook.

Ведущий праздника - Антон Ковалевский.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39779088/

В поселении Московский выступят следующие артисты: Артик и Асти, Даниил Иванов, DJ Fashion, Влад Топалов, группа "Френды", Олег Майями, DJ Rublev, Doni, Стас Пьеха, Бьянка, Кравц, DJ Kirillich, Алексей Гоман, Ирина Дубцова, DJ Klubkilla, группа "Две Маши", Алексей Воробьев, DJ Baur.

Ведущий праздника - Даниил Бёрдов.

Подробная программа празднования: https://www.mos.ru/calendar/event/39781088/

Расписание концертов, спектаклей, мастер-классов, а также список артистов будет доступен на сайте mos.ru.