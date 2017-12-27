На площадке ПМЭФ наградят победителей конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 27 декабря 2017 г. /Росконгресс/. Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна - моя Россия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (24-26 мая 2018 года) во время проведения Международного молодежного форума.

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" проводится в России пятнадцать лет. Привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел - одна из основных целей конкурса. За этот период в нем приняли участие более 47 тысяч человек. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и бизнес-структур. Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" и Российская академия образования. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".

Как сообщил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, в 2018 году конкурс проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Он отметил важность поддержки и развития молодежного направления и продвижения молодежных проектов в рамках ключевых международных экономических форумов страны: "Презентация проектов российским и иностранным инвесторам позволит привлечь внимание и повысить шансы на получение финансирования и их реализацию".

Поддержке и развитию молодежных проектов и волонтерского движения уделяется особое внимание на мероприятиях фонда "Росконгресс". С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Специальные молодежные форматы организуются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Российском инвестиционном форуме в Сочи, Российской энергетической неделе в Москве и др.