"Хендэ Мотор" выступит официальным автомобильным партнером Российского инвестфорума

ООО "Хендэ Мотор СНГ" выступит в качестве партнера Российского инвестиционного форума в Сочи в 2018 году. Компания второй год подряд получает статус "Официальный автомобильный партнер форума".

В рамках сотрудничества с фондом "Росконгресс" ООО "Хендэ Мотор СНГ" предоставит автомобили марки Genesis и микроавтобусы для передвижения гостей и участников форума в Сочи.

Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев отметил значимость сотрудничества с "Хендэ" при подготовке и проведении крупнейших международных мероприятий экономической направленности, проходящих в России, в частности, Российского инвестиционного форума в Сочи и Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году, официальным автомобильным партнером которых выступила компания "Хендэ Мотор СНГ".

"Сотрудничество с "Хендэ" в области автомобильной поддержки ключевых деловых событий фонда "Росконгресс" является для нас стратегическим. Транспортные услуги для высокопоставленных гостей и участников должны отвечать необходимым требованиям качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности, и "Хенде" является надежным партнером, удовлетворяющим эти требования. Мы получили множество позитивных отзывов об автомобилях марки Genesis от участников форумов и рады нашему долгосрочному партнерству с "Хендэ Мотор СНГ", - подчеркнул Александр Стуглев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля 2018 года при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия: rusinvestforum.org.

Справка

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org