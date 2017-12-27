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Ювелирный дом MOISEIKIN участвовал в Международной выставке ювелирных изделий в Гонконге

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27 декабря, 13:51 UTC+3

Российские мастера представили уникальные предметы роскоши на стенде Международной ассоциации дизайнеров

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© Ювелирный дом MOISEIKIN

ТАСС, 27 декабря. Ювелирный дом MOISEIKIN принял участие в Международной выставке ювелирных изделий "Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show 2017", организованной Ассоциацией ювелиров Гонконга. Об этом рассказали в пресс-службе Ювелирного дома. 

"Выставка проходила в престижном районе Ванчай. В этом году компания представила свои изделия на стенде Международной Ассоциации дизайнеров, подтвердив люксовый уровень своих изделий. Экспозиция MOISEIKIN привлекла покупателей и посетителей со всего мира. По сравнению с прошлым годом организаторы увеличили выставочную площадь в два раза, что явно свидетельствует об улучшении ситуации на рынке ювелирных украшений в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в ювелирном доме. 
 
В первые дни многие посетители были восхищены художественными шедеврами коллекции "Винсент". В последующие дни работы выставки внимание покупателей и дилеров было приковано к уникальной запатентованной коллекции "Waltzing Brilliance" (вальсирующие бриллианты). Сложная инновационная закрепка камней удивила и восхитила самых искушенных профессионалов, отметили в компании

Шоу проходило в преддверии Рождества и Нового года, поэтому новогодние сувениры также были высоко оценены организаторами и гостями. "Предметы роскоши от MOISEIKIN отмечены как одни из лучших на этой выставке", - сообщили в ювелирном доме.

Справка

В последние годы помимо гонконгских изготовителей выставка "Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show" привлекает все больше зарубежных экспонентов из более 20 стран, включая Китай, Италию, Японию, Австралию, Тайвань, Израиль, Таиланд, Корею и др. Наблюдается и устойчивый рост покупателей, в том числе иностранных. В прошедшей выставке в 2016 году приняли участие более 760 экспонентов из Европы, Гонконгa, Японии, Кореи, Тайваня, Таиландa, США и т.д., выставку посетили прочти 37 тысяч покупателей, общая площадь экспозиции превысила 10,5 тыс кв. м.

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и других.

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